طارق الشناوي عن حب الجمهور لمونولوجات جعفر العمدة: محمد سامي يجيد كتابتها

قال الناقد الفني طارق الشناوي، إنّ مسلسل جعفر العمدة لاقى إقبالا واسعا من قبل الجمهور، وهو أمر أمر يجب احترامه، رغم أن تطبيق النظريات الدرامية بشكل مباشر، ستفصح عن العديد من المشاكل، من بينها المونولجات الدرامية، والمقصود بها إلقاء الممثل دون داعي درامي.

كتابةالمونولوجات للعمل الدرامي

وأشار «الشناوي» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية أنجي علي ببرنامج «نجوم رمضان أقربلك» على راديو «نجوم إف إم»، إلى أن مسلسل جعفر العمدة المونولوج سيطر عليه البناء الدرامي، مشيدا بقدرة محمد سامي على كتابة مونولوجات جيدة، أدت إلى نجاح العمل الدرامي، إضافة إلى إجادته قيادة الممثلين العاملين معه، ومساعدتهم في الوصول بالعمل الدرامي إلى قاعدة عريضة من الجمهور.

«الشناوي»: اكتشفت حب الجمهور للمونولوجات في مسلسل جعفر العمدة

ولفت الناقد الفني طارق الشناوي، إلى الإعتماد على المونولوج لم يقتصر فقط على نجم العمل الفنان محمد رمضان، بل كان موجود على لسان كل الممثلين في العمل الدرامي، وهو ما يوقف الدراما نظريًا، مشيرًا إلى أنه اكتشف إقبال الجمهور على المسلسل حب المشاهدين بسبب هذه المونولوجات.