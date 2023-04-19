جابر القرموطي لـ«أنا والقناع»: بناتي مش من جمهوري

قال الإعلامي جابر القرموطي، إنه راجع نفسه في بعض حلقات برنامج «مانشيت» بسبب عدم المهنية، متابعا: «عملت 3 حلقات كنت فيهم خارج المهنية، وبناتي قطعوني ومش بيشوفوا البرنامج، مش من جمهوري».

جابر القرموطي: لا أقلد توفيق عكاشة

وأضاف جابر القرموطي خلال استضافته ببرنامج «أنا والقناع»، المذاع على قناة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب، أنه لا يقلد الإعلامي توفيق عكاشة أو غيره، لكن ربما نفس التربية الريفية إلا أنه ليس الجمهور ذاته، متابعا: «أنا لست مالك القناة.. توفيق عكاشة كان بيقدم 4 ساعات كل يوم».

ولفت إلى أنه تصالح مع الإعلامي توفيق عكاشة، متابعا: «سبب الخلاف لأنه شتمني، واتصالحنا بعدها بفترة، وبشوف في القطط والكلاب أشياء لا أراها في البني آدم، وهذا اعتراف واضح وصريح».

القطط والكلاب تعطيني حنان

وتابع: «بنزل للقطط والكلاب بمستوى متدني من العطف، يعطونا مستوى متقدم جدا من الحنان، وحكم قناع الإخلاص خلاني أدافع عن إبراهيم نافع وإبراهيم سعدة في حياتهم وبعد مماتهم».