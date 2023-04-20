قصف أوكراني على دونيتسك.. والرئيس الكوري يزور واشنطن الأربعاء

لقت امرأة مصرعها جراء قصف أوكراني، استهدف مدينة دونيتسك، مرتان صباح اليوم الخميس، باستخدام 9 قذائف من عيار 155 ملم، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وأسقط الجيش الروسي، باستخدام منظومات «إيجلا» للدفاع الجوي، اليوم الخميس، طائرة هجومية أوكرانية من طراز «سو 25»، بالقرب من مدينة أوغليدار في المحور الجنوبي لمقاطعة دونيتسك.

القضاء على 4 جنود أوكرانيين

وقالت مجموعة «قوات فستوك» الروسية، إنّ الاستطلاعات الجوية اكتشفت مجموعة استطلاع أوكرانية، مشيرا إلى القضاء على 4 جنود أوكرانيين بنيران بطارية مدافع الهاون، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

بدوره، قال أحد سكان باخموت شرق أوكرانيا، إنّ مسلحين أوكرانيين قاموا خلال فرارهم نهاية مارس الماضي من مواقع في أحد المباني السكنية بإلقاء قنابل يدوية على المدنيين المختبئين في قبو المبنى، كما أطلقوا النار عليهم عندما تم إجلاؤهم من قبل قوات فاجنر العسكرية الروسية الخاصة من المدينة.

من جانبها، رافقت مقاتلات أمريكية، من طرازي «إف 16» و«إف 22»، قاذفتين روسيتين من طراز «تو 95» في منطقة التعرف الجوية فوق ألاسكا، وقالت قيادة الدفاع الجوي الشمالية الأمريكية، في بيان، مشيرة إلى أن الطائرات الروسية بقيت في المجال الجوي الدولي.

وأضافت الدفاع الجوي، أن «واشنطن» تعتبر ما حدث لم يكن تهديدا أو استفزازا، فيما أوقفت الولايات المتحدة تماما تحليق طائراتها الاستراتيجية من طراز «جلوبال هوك» فوق البحر الأسود بعد حادث المسيرة الأمريكية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي 14 مارس الماضي، قالت «موسكو»، إن مسيرة أمريكية «إم كيو 9»، اخترقت المجال الجوي فوق البحر الأسود، مضيفة أن بسبب مناورة حادة، فقدت المسيرة السيطرة ما أدى إلى سقوطها في الماء.

رئيس كوريا الجنوبية يزور واشنطن الثلاثاء المقبل

من جانبها، أشارت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، إلى أن الرئيس جو بايدن والسيدة الأولى جيل، سيستضيفان رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول وزوجته كيم كيون هي، لزيارة رسمية في واشنطن في 26 أبريل الجاري، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وسيرافق بايدن، وزوجته جيل، الضيفان، في زيارة للنصب التذكاري للحرب الكورية مساء يوم الثلاثاء المقبل.

وأضاف «البيت الأبيض»، في بيان، أن زيارة رئيس كوريا الجنوبية، ستؤكد على الحلف القوي بين البلدين، فيما من المتوقع مناقشة رؤية مشتركة لحلف قوي ومتكامل بين «واشنطن» و«سول» يحافظ على السلام والاستقرار والازدهار في منطقة المحيطين الهادئ والهندي وخارجها، وتأتي الزيارة في أعقاب إعلان الرئيس يول إمكانية تزويد سول بمساعدات غير مالية لأوكرانيا.

اليابان تخفض واردات النفط الروسي بنسبة 80.5%

وفي إطار العقوبات المفروضة على موسكو، خفضت اليابان في السنة المالية 2022، كل من واردات النفط الروسي بنسبة 80.5%، والغاز الطبيعي المسال بنسبة 6.2%، والفحم بنسبة 55.2%.

وقالت وزارة المالية اليابانية، في بيانات إحصائية، إنه خلال الفترة،من 1 أبريل 2022 حتى 31 مارس 2023، زادت واردات اللحوم من روسيا بنسبة 66.7%، والحبوب بـ38.4%، والفواكه بنسبة 646.1%.