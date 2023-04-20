مسلسل جميلة الحلقة 28.. زياد يعتدي على هشام لتلاعبه في عينة الحقن المجهري

شهد مسلسل جميلة الحلقة 28 بطولة ريهام حجاج، اعتداء زياد زوج جميلة والذي يجسد دوره هاني عادل، بالضرب على صديقه دكتور هشام ويقوم بدوره أحمد وفيق، بعد تلاعب الأخير في عينة الحقن المجهري، الأمر الذي ترتب عليه أن تكون جميلة حامل في جنين خاص به وليس بزياد بعد استبدال العينات.

مسلسل جميلة الحلقة 28 بطولة ريهام حجاج

وخلال مسلسل جميلة الحلقة 28 بطولة ريهام حجاج، ذهبت جميلة إلى عيادة هشام، لتخبره بأن السكرتيرة الخاصة به أكدت تلاعبه في العينات خلال عملية الحقن المجهري، مطالبة إياه بعدم الزج باسمها وزياد في مشاكله العاطفية مع النساء، إلا أن هشام فاجئها بأن السكرتيرة لا تكذب، وأنها بالفعل حامل في ابنه وليس ابن زياد.

أحداث مسلسل جميلة

حاولت جميلة الاعتداء على هشام بالضرب، لكن تدخل العاملين بالعيادة للحيلولة دون ذلك، وسقطت على الأرض وهي في حالة إعياء شديد وجرى نقلها إلى المستشفى، وصل إليها زياد وأخبرته بما فعله صديقه معها.

أزمات مسلسل جميلة

أصيب زياد بحالة انهيار عصبي، وحمل في يده آلة حادة، والتقى بهشام في أحد الجراجات، واعتدى عليه بالضرب، حتى نجح هشام بالفرار بعيدًا، وجلس زياد على الأرض باكيًا.