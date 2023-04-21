موعد صلاة عيد الفطر 2023 في مصر بعد رؤية الهلال.. اعرف توقيت كل محافظة

ساعات تفصلنا عن صلاة عيد الفطر، ليبدأ الجميع بالبحث عن موعد صلاة عيد الفطر 2023 في مصر بعد رؤية الهلال لأداء الصلاة بوقتها، فهي أول طقوس عيد الفطر المبارك.

ويختلف موعد صلاة عيد الفطر 2023 بالمحافظات والمدن بعضها البعض بفارق دقائق تصل حتى 15 دقيقة بين محافظات الشمال والجنوب تبا لمقاييس الظل وخطوط الطول والعرض وفقا لهيئة المساحة المصرية.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في مصر بعد رؤية الهلال

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في مصر بعد رؤية الهلال حددته هيئة المساحة المصرية لكل محافظة كالتالي،

- صلاة عيد الفطر 2023 في القاهرة في تمام الساعة 5:47 صباحًا.

-صلاة عيد الفطر 2023 في الجيزة في تمام الساعة 5:47 صباحًا.

-صلاة عيد الفطر 2023 في الإسكندرية في تمام الساعة 5:51 صباحًا.

-صلاة عيد الفطر 2023 في الفيوم في تمام الساعة 5:50 صباحًا.

-صلاة عيد الفطر 2023 في بني سويف في تمام الساعة 5:49 صباحًا.

-صلاة عيد الفطر 2023 في المنيا في تمام الساعة 5:51 صباحًا.

-صلاة عيد الفطر 2023 في مرسى مطروح في تمام الساعة 6:2 صباحًا.

-صلاة عيد الفطر 2023 في الإسماعيلية في تمام الساعة 5:42 صباحًا.

-صلاة عيد الفطر 2023 في ابو سمبل في تمام الساعة 5:54 صباحًا.

-صلاة عيد الفطر 2023 في السلوم في تمام الساعة 6:10 صباحًا.

-صلاة عيد الفطر 2023 في دمياط في تمام الساعة 5:43 صباحًا.

-صلاة عيد الفطر 2023 في نويبع في تمام الساعة 5:35 صباحًا.

-صلاة عيد الفطر 2023 في حلايب في تمام الساعة 5:34 صباحًا.

-صلاة عيد الفطر 2023 في شلاتين في تمام الساعة 5:37 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في المحافظات

-صلاة عيد الفطر 2023 في أسيوط في تمام الساعة 5:51 صباحًا.

-صلاة عيد الفطر 2023 في قنا في تمام الساعة 5:46 صباحًا.

-صلاة عيد الفطر 2023 في الوادي الجديد في تمام الساعة 5:56 صباحًا.

-صلاة عيد الفطر 2023 في سوهاج في تمام الساعة 5:49 صباحًا.

-صلاة عيد الفطر 2023 في الأقصر في تمام الساعة 5:47 صباحًا.

-صلاة عيد الفطر 2023 في كفر الشيخ في تمام الساعة 5:47 صباحًا.

اماكن ساحات صلاة العيد 2023 في المحافظات

أعدت مديريات الأوقاف، بالمحافظات اماكن ساحات صلاة العيد 2023 في المحافظات ليتسنى للمواطنين اختيار المسجد أو الساحة الأقرب لهم، وتنشر «الوطن» أماكن ساحات صلاة عيد الفطر بالقاهرة والمحافظات، كالتالي:

ساحات الصلاة بمحافظة القاهرة والجيزة

تضم أماكن صلاة عيد الفطر المبارك بالقاهرة والجيزة، النوادي ومراكز الشباب والساحات والمساجد الكبرى ومنها مصطفى محمود بالمهندسين، وأسد بن الفرات والسكري في بين السرايات، وعمر بن الخطاب بإمبابة، ومسجد التقوى وساحات شوارع العدل وترسا، والمدبح، وميدان الحصرى، والنور والأبرار.

ساحات الصلاة بمحافظة بني سويف

وأعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة بنى سويف عن تخصيص 135 ساحة، و 270 خطيبا على مستوى المحافظة، لخطبة عيد الفطر المبارك، وتتضمن أماكن ساحات صلاة عيد الفطر 2023 في بني سويف، وساحات مركز شباب البندر، ومركز شباب الشنطور، مركز الشباب بدهل، والنادي الرياضي العساكرة، والمعهد الديني بمنشاة أبو مليح، وعزبة إسلام، مدرسة معجون الابتدائية، والمدرسة الابتدائية بالشماشرجي، ومسجد أبو بكر الصديق بقفطان الغربية، مسجد الرحمة القبلي بعزبة عرفان، ومركز شباب قاي، ومسجد التقوى ومعهد ميانة الديني، ومركز شباب ميانة، ومركز شباب النويرة.

ساحات صلاة العيد بأسوان

وحددت مديرية الأوقاف بمحافظة اسوان 94 ساحة لصلاة عيد الفطر المبارك تغطى مراكز ومدن المحافظة فضلا عن تخصيص 1217 مسجدا لصلاة العيد، بينها مراكز الشباب التابعة للشباب الرياضة، وساحة مسجد الطابية ومسجد الساحة والحديقة العامة.

ساحات الصلاة بمحافظة سوهاج

وتتضمن ساحات سوهاج للصلاة 206 ساحات من بينها:

- ساحات الصلاة بميدان العارف بالله.

ساحات الصلاة بنطاق الزهراء.

ساحات الصلاة بميدان الثقافة.

ساحات الصلاة والمساجد بالفيوم

وبلغ عدد ساحات صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة الفيوم نحو 200 مسجد و209 ساحة، بمختلف مراكز ومدن محافظة الفيوم تضم عدة ساحات رئيسية بالمساجد الكبرى، ونادي الفيوم الرياضي ومختلف مراكز الشباب بالمحافظة.

ساحات الصلاة ببورسعيد

وأعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد عن 9 ساحات لصلاة عيد الفطر فضلا عن 150 مسجدًا تابعا لوزارة الأوقاف في مختلف أحياء مدينة بورسعيد، ومدينة بورفؤاد وتشمل ساحات مراكز الشباب والنوادى الرياضية بمدينتي بورسعيد وبور فؤاد.

ساحات الصلاة بأسيوط

حددت أوقاف أسيوط جميع المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة، لصلاة عيد الفطر بينما تم تخصيص 10 ساحات للصلاة، وهي مراكز الشباب الرئيسية بمدينة أسيوط ومدينة صدفا والغنايم.

ساحات صلاة العيد في محافظة الغربية

وتستعد مديرية الأوقاف في الغربية لصلاة عيد الفطر 2023، حيث يتم تجهيز الساحات للصلاة ومن بينهم ساحتان رئيسيتان بمدينتي طنطا والمحلة، إلى جانب نحو 370 ساحة فرعية موزعين على مستوى المحافظة بينها مراكز الشباب ومراكز التجمع.

ساحات الصلاة في محافظة القليوبية

وأكدت مديرية الأوقاف بالقليوبية، الانتهاء من تجهيزات ساحات ومساجد العيد والتي وصلت إلى 1634 مسجدًا في كافة إدارات المديرية، استعدادًا لاستقبال العيد بجانب الساحات في الأماكن العامة.

ساحات الصلاة في محافظة الشرقية

قال الدكتور محمد إبراهيم حامد مدير عام مديرية الأوقاف بمحافظة الشرقية، أن صلاة عيد الفطر 2023 تقام بجميع المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة، هذا بالإضافة إلى الساحات والتي تمت الموافقة عليها بعدد كبير في مراكز الشباب والأراضي الفضاء في القرى والمراكز لاستيعاب المصليين.

ساحات الصلاة في محافظة البحر الأحمر

وخصصت مديرية الأوقاف في محافظة البحر الأحمر، أكثر من مائتي مسجد وساحة لأداء صلاة العيد في مدن المحافظة السبعة مع توزيع الأعداد علي كل المدن، وفق ما أكده محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر في تصريحات لـ«الوطن».

ضوابط صلاة عيد الفطر 2023

حددت مديريات الأوقاف بالمحافظات عدة ضوابط لصلاة العيد 2023 التي تقام بالساحات في موعد صلاة عيد الفطر 2023 في مصر بعد رؤية الهلال منها:

تخصيص أماكن للسيدات والأطفال في كل ساحة

تتولى مديريات الأوقاف بالمحافظات تجهيز الساحات لأداء الصلاة.

الالتزام بخطبة العيد الموحدة نصًا، والتي تكون في وقت يبلغ نحو 10 دقائق بكل مسجد وساحة.

موعد صلاة الجمعة يوم العيد اول ايام عيد الفطر 2023

- موعد صلاة الجمعة أول أيام عيد الفطر 2023 في القاهرة في تمام الساعة 11:54 صباحًا.

- موعد صلاة الجمعة أول أيام عيد الفطر 2023 في الجيزة في تمام الساعة 11:54 صباحًا.

- موعد صلاة الجمعة أول أيام عيد الفطر 2023 في الإسكندرية في تمام الساعة 11:59 صباحًا.

- موعد صلاة الجمعة أول أيام عيد الفطر 2023 في الإسماعيلية في تمام الساعة 11:50 صباحًا.

- موعد صلاة الجمعة أول أيام عيد الفطر 2023 في شرم الشيخ في تمام الساعة 11:48 صباحًا.

- موعد صلاة الجمعة أول أيام عيد الفطر 2023 في الأقصر في تمام الساعة 11:42 صباحًا.

- موعد صلاة الجمعة أول أيام عيد الفطر 2023 في أسوان في تمام الساعة 11:40 صباحًا.

- موعد صلاة الجمعة أول أيام عيد الفطر 2023 في سوهاج في تمام الساعة 11:48 صباحًا.

- موعد صلاة الجمعة أول أيام عيد الفطر 2023 في البحيرة في تمام الساعة 11:49 صباحًا.

- موعد صلاة الجمعة أول أيام عيد الفطر 2023 في السويس في تمام الساعة 11:56 صباحًا.

- موعد صلاة الجمعة أول أيام عيد الفطر 2023 في الشرقية في تمام الساعة 11:55 صباحًا.