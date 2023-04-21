«المياه» تعلن أسماء الفائزين في اليوم الـ29 بالمسابقة الرمضانية الثقافية

أعلنت شركة مياه الشرب في الإسكندرية، عبر منشور على الصفحة الرسمية على «فيس بوك»، أسماء الفائزين لليوم التاسع والعشرين من رمضان في المسابقة الرمضانية الثقافية الرابعة تحت رعاية المهندس أحمد جابر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

اختيار الفائزين بالمسابقة الرمضانية

وقالت شركة مياه الشرب في الإسكندرية، إنّه تمّ اختيار الفائزين إلكترونيًا من خلال الموقع الإلكتروني من إجمالي 620 مرشحًا، لافتًا إلى أنّه سيتم الاتصال بالفائزين لتسليمهم الجوائز.

وجاءت أسماء الفائزين لليوم الـ29 في المسابقة الرمضانية الثقافية كالتالي:

الفائز الأول: وفاء محمد بسيوني محمد

الفائز الثاني: يحيي عبدالنبي إسماعيل

الفائز الثالث: السيد محمد أبوالعنين البنا

تفاصيل المسابقة الثقافية الرمضانية 2023

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، تفاصيل المسابقة الثقافية الرمضانية، كالتالي:

- المسابقة متاحة للجميع.

- الدخول إلى المسابقة يجب على المتسابقين تسجيل بياناتهم وعمل ملف شخصي.

- رقم الدخول هو أي رقم يختاره المتسابق ويحتفظ به للدخول، إضافة إلى كلمة السر.

- المسابقة عبارة عن 3 أسئلة يوميًا «اختيار من متعدد».

- يمكن للمتسابقين متابعة درجات إجاباتهم السابقة وجميع مشاركاتهم خلال الشهر الكريم.

- حتى تكون مرشحًا للفوز يوميًا يجب حل 3 أسئلة بشكل صحيح.

- مراعاة تدوين رقم التليفون بشكل سليم حتى يمكن التواصل مع الفائزين.

- اختيار 3 فائزين يوميا بطريقة عشوائية آلية.

- الإعلان عن الفائزين يوميًا من خلال صفحة الشركة الرسمية على «فيس بوك».

- تبدأ المسابقة مع أول أيام الشهر الفضيل.

- تسليم الجوائز أسبوعيًا خلال شهر رمضان.