آخر كلمات لشاب قبل غرقه في مياه الرياح التوفيقي ببنها.. «الموت راحة»

أمرت جهات التحقيق بمدينة بنها بكشف غموض واقعة العثور على جثة شاب لقي مصرعه غرقا، بعد اختفائه بـ4 أيام إثر خلافات عائلية، وصرحت بدفن الجثة وطلبت تحريات المباحث.

لا شبهة جنائية في واقعة غريق ينها

وكشفت التحقيقات الأولية في واقعة العثور على جثة الشاب أحمد رمضان، وشهرته «أبو سجدة»، في مياه الرياح التوفيقي بمنطقة كوبري 15 مايو، عدم وجود شبهة جنائية، وأن المجني عليه اختفى منذ عدة أيام، ومحرر محضر بذلك بقسم ثان بنها.

كما كشفت التحقيقات أن الشاب يعمل بأحد المصانع، ولديه 3 بنات بعمر الزهور، واليوم انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالقليوبية جثمان المجني عليه بعد العثور عليه غارقًا بمياه الرياح التوفيقي ببنها.

وتداول البعض آخر رسالة تركها المتوفى، والذي اختفى منذ 4 أيام، قال فيها «الموت راحة»، ثم عُثر بعد ذلك على جثته في مياه الرياح التوفيقي.

انتشال جثة شاب ببنها

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري بالقليوبية من انتشال جثمان شاب لقي مصرعه غرقا بمياه الرياح التوفيقي أسفل كوبري 15 مايو بمدينة بنها، دائرة قسم شرطة ثان بنها بمحافظة القليوبية، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى بنها التعليمي والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي انتدبت الطبيب الشرعي لفحص الجثمان لبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن عقب وطلب تقرير انتهاء أعمال الصفة التشريحية.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان بنها، يفيد انتشال الأهالي بالتنسيق مع قوات الإنقاذ النهري جثمان شاب، لقى مصرعه غرقا بمياه الرياح التوفيقي أسفل كوبرى 15 مايو بمدينة بنها، دائرة القسم.