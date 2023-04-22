هل يجوز للمواطن حمل بطاقتي رقم قومي؟.. قانوني يجيب

قد يصادف أن يفقد أحد الأشخاص بطاقته ويستخرج بدل فاقد لها ثم يجدها مرة أخرى، فهل يمكن للشخص أن يستخدم البطاقتين معاً أم يتنازل عن واحدة، وهل استخدام البطاقتين معاً مخالف للقانون، وانطلاقاً من دور «الوطن» في نشر الثقافة القانونية تواصلنا مع أيمن محفوظ، المحامي، لبيان العقوبة المقررة لهذه المخالفة.

تلف بطاقة الرقم القومي

قال أيمن محفوظ المحامي، إن قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994 ألزم أي مواطن إنه يكون معه بطاقة واحدة للرقم القومي ولا يجوز أن يجمع بين بطاقتين للرقم القومي وذلك طبقا للمادة 54 من قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994 الذي تضمنت أن أي مواطن يفقد بطاقته تعرضها للتلف يتقدم لقسم الأحوال المدنية التابع له ويستخرج بطاقة رقم قومي جديدة ولا يجوز أن يجمع بين بطاقتين أو يحتفظ ببطاقة رقم قومي قد صدر له بطاقة بدلا منها.

عقوبة الجمع بين بطاقتي رقم قومي

وأضاف محفوظ، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه في كل الأحوال لا يجوز للمواطن الاحتفاظ أو التعامل ببطاقة صدرت له ببطاقة بدلا منها وفقا لأحكام القانون، فقد نصت المادة رقم 19 من قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994 يعاقب على مخالفة أحكام الفقرة الثانية من المادة 54 من هذا القانون بالحبس الذي لا تزيد مدته على سنة أو بالغرامة التي لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه.