«الإجازة مش هتوقفك».. إزاي تعمل توكيل وتستلمه بعد العيد؟

يبحث عدد كبير من المواطنين الراغبين في عمل توكيل رسمي أو غيره من أنواع التوكيلات، عن خطوات عمل توكيل في الشهر العقاري 2023، خصوصاً بعد إتاحة منصة مصر الرقمية التي تحتوي على العديد من الخدمات الإلكترونية التي لا تتطلب حضور الشخص بذاته للشهر العقاري.

حساب على منصة مصر الرقيمة

وتبدأ أولى خطوات الحصول على التوكيل إلكترونياً أيا كان نوعه أو أي خدمة من خدمات مصر الرقمية أن يكون المواطن قد أنشأ بالفعل حساباً في المنصة متضمناً رقمه القومي وهاتفه وبعض البيانات الخاصة به.

خطوات حجز الخدمات من الشهر العقاري أون لاين

1- تبدأ خطوات حجز الخدمات من الشهر العقاري أون لاين، من خلال تحميل تطبيق «أرغب في عمل توكيل» الخاص بوزارة العدل عن طريق Play Store.

2- عقب تحميل التطبيق، قم إدخال الرقم القومي الخاص بك ونوع المحرر.

3- قم بتحديد أقرب فرع للشهر العقاري عن طريق نظام تحديد المواقع «GPS»، إذ يضم التطبيق أيضًا قوائم وخرائط لمكاتب التوثيق المميكنة.

4- ثم حدد يوم وميعاد الحجز.

5- راجع البيانات المدخلة جيدًَا، ثم اضغط على التأكيد على البيانات المدخلة.

6- ستظهر أمامك بياناتك التي أدخلتها وعدد الحاجزين معك في نفس اليوم، ثم اضغط على «موافق».

7- ينبه التطبيق أنّه في حالة عدم الحضور في الموعد المحدد سيجري إلغاء الحجز، كما يشترط أن يكون الحاجز أحد أطراف المعاملة فيما عدا ذلك يتم إلغاء الحجز أيضًا.

8- يعرض التطبيق الأسئلة المتعلقة بكثافة الحضور داخل مكاتب التوثيق المدرجة على التطبيق بناءً على بيانات مؤكدة وفقًا للحاجزين مسبقًا على التطبيق.

9- يطلب التطبيق دفع قيمة المعاملة سواء بالفيزا مسبقة الدفع او عن طريق الدفع من منافذ فوري .

10- يتم تحديد اليوم والساعة لاستلام المحرر المراد استلامه.