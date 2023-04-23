طرح صكوك إسلامية بالجنيه المصري بعائد 17.25%.. واستلام 10% من الأرباح مقدما

طرح مصرف أبوظبي الإسلامي صكوك إسلامية بالجنيه المصري، بعائد متوقع 17.25% واستلام 10% من الأرباح مقدما، لينافس بذلك بقية الأوعية والمنتجات الادخارية المطروحة في البنوك خلال الآونة الأخيرة، بعد قرار البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لـ18.25% و19.25% على الترتيب ذاته، بزيادة 2%، نهاية مارس.

وسائل جذب لبيع شهادات الادخار

وتنوعت الوسائل التسويقية للبنوك، منها طرح شهادة ادخارية مدفوعة العائد عن كامل المدة مثل بنك التنمية الصناعية 39%، واختيار إمكانية صرف العائد على 4 دوريات للصرف (شهري – ربع سنوي – نصف سنوي – سنوي) كما هو الحال مع بقية البنوك.

حد أدنى للشراء 1000 جنيه فقط

واختار مصرف أبوظبي الإسلامي، كأحد وسائل تسويق منتجه المصرفي، دفع 10% من العائد مقدما على برنامج الصكوك الإسلامية بالجنيه، بحد أدنى للشراء 1000 جنيه فقط، وإمكانية اختيار الحصول على العائد شهرياً أو 6 3 شهور أو كل عام.

البنوك ترفع أسعار الفائدة على الشهادات

كانت البنوك المصرية، وفي مقدمتها الأهلي المصري ومصر والقاهرة، طرحت مطلع فبراير الجاري شهادات بعائد مرتفع 19% و22% لمدة 3 سنوات بحد أدنى 1000 جنيه للشراء ومضاعفاتها، وذلك بعد قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، رفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس، نهاية مارس الماضي.