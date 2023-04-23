5 بنوك تقدم الراتب مقدما بدون رسوم.. احصل على 90% من إجمالي القبض

تتيح العديد من البنوك المصرية، خدمة الراتب مقدماً أو ما يعرف «السحب على المكشوف»، وذلك لتلبية احتياجات العملاء من «الكاش» لفترات قصيرة الأجل، مقابل اشتراطات بسيطة للغاية، ودون مصروفات إدارية أو مصاريف اشتراك.

كيفية الحصول على الراتب مقدما؟

تستعرض «الوطن» في التقرير التالي، كيفية الحصول على الراتب مقدماً من 5 بنوك مصرية، على النحو التالي:

1 – البنك الأهلي المصري

تعرف هذه الخدمة في البنك الأهلي المصري، باسم «الراتب المقدم»، إذ طرح أكبر بنك في مصر، تسهيلا ائتمانيا جديدا للعملاء ممن تُحول رواتبهم بشكل منتظم على البنك، عبر فتح حد ائتماني على البطاقات لا يتجاوز 20 ألف جنيه دون الارتباط بفتح حساب جاري، ليلبي بذلك احتياجات العملاء للفترات قصيرة الأجل.

يشير «البنك الأهلي» إلى أن خدمة الراتب المقدم، توفر حتى 80% من راتب العميل مقدماً، وذلك بدون مصاريف إدارية أو مصاريف اشتراك، وإتاحة استخدام الراتب المقدم نقداً أو عبر المشتريات «أون لاين».

2 – بنك الإسكندرية

يوفر بنك الإسكندرية للعملاء «تسهيل الراتب المدفوع مقدماً»، ليقدم بذلك مبالغ تصل 90% من الراتب المحول شهرياً، وحد سحب يجدد شهرياً، مع إتاحة الاطلاع على تفاصيل التسهيل مع خدمة الإنترنت البنكي وتطبيق الموبايل البنكي.

3 – بنك الإمارات دبي الوطني

يتيح بنك الإمارات دبي الوطني النقد اللازم لحالات الطوارئ مع خيارات سداد مرنة وبسيطة، بحد أدنى 5 آلاف جنيه، وحد أقصى يصل إلى 95% من الودائع أو الشهادات، ويصل إلى 80% على أذون وسندات الخزانة، أو 90% على المبالغ في حساب التوفير.

4 – بنك أبوظبي الأول

يوفر بنك أبوظبي الأول، تمويل السحب على المكشوف، عبر موقعه الإلكتروني، بمبالغ تصل 90% من الراتب المحول، نقداً أو مشتريات عبر الإنترنت.

5 – بنك HSBC

يقدم بنك HSBC خيار السحب على المكشوف بدون ضمان، بحد أقصى 10 آلاف جنيه، وخلال شهر، وبحد أدنى 3 آلاف جنيه، شريطة أن تكون جهة عمل العميل مدرجة في قائمة جهات العمل المعتمدة لدى البنك.

السحب على المكشوف

تقدم أغلب البنوك المصرية خدمة الراتب المقدم أو «السحب على المكشوف» مقابل نسبة فائدة بسيطة، وبعضها دون رسوم في حالة الإلغاء أو السداد المبكر.