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أهالي القناة تغنوا بأكلاتهم على نغمات السمسمية.. «حلوة وعال يا أم الخلول»

كتب:

أحمد الأمير
09:11 م | الأحد 23 أبريل 2023
«حلوة وعال يا أم الخلول»

«حلوة وعال يا أم الخلول»

لأن كل محافظة فى مصر لها أكلة تميزها، فإن لبورسعيد والإسماعيلية والسويس عدداً من الأكلات التى تميزها أيضاً وتوارثها أهلها جيلاً بعد جيل، بل وتغنوا بها فى تراثهم الشعبى «طازة وعال يا أم الخلول.. حلوة وعال يا أم الخلول» وهى أغنية معتادة على نغمات السمسمية وقدمتها الفنانة عايدة رياض مع الفرقة القومية للفنون الشعبية فى مناسبات عدة.

تنتشر فى مدن القناة أشهى وأجمل المأكولات البحرية والحلويات، فالمدن الساحلية ذات المأكولات البحرية تختلف عن باقى المدن ذات المأكولات الدسمة، وهناك العديد من الأكلات تنتشر بشكل واسع فى مدن القناة أهمها البكلويز والجراجولا وبلح البحر.

وإلى جانب ما سبق تُعتبر «أم الخلول» من الرخويات عظيمة الفائدة والقيمة الغذائية، وعلى الرغم من أنها ليست أكلة يعتاد أهالى المحافظات الأخرى على تناولها لكنها أساسية على موائد أهالى مدن القناة مع أنواع أخرى من الأكلات البحرية مثل «البكلويز»، وكلاهما من الصدفيات وأكلتان مميزتان للبسيط وميسور الحال على حد سواء.

أما الكاساتا فهى نوع من المثلجات الممزوج بالفواكه، وهى أكلة بورسعيدية وتصنع فى بعض محلات العصائر فى بورسعيد وعلى نواصى الطرقات بعد أذان المغرب وهى موروث شعبى لا يوجد فى محافظة أخرى سوى بورسعيد، وتنتشر فى فصل الصيف بشكل كبير وتعتبر أكلة ذات مذاق رائع ورخيصة الثمن، كما تعتبر التمرية والسمنية من أشهر الحلويات أيضاً فى بورسعيد فهى تشبه الزلابيا فى القاهرة وتقدم مع السكر البودرة.

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