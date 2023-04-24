«قطاع الأعمال»: مصانع جديدة لحامض النيتريك والأمونيا الخضراء والفوسفات

واصل الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، استعراض تقارير الأداء للقطاعات الصناعية التابعة للوزارة، في إطار المتابعة الدورية، وتلقى تقريرا يوضح أداء قطاع الصناعات الكيماوية، وما تم إنجازه خلال الشهور الماضية على صعيد التوسع في إقامة صناعات تحويلية جديدة، وإضافة قيمة مضافة لبعض الصناعات خاصة صناعة الأسمدة والتعدين، وتحديث وتطوير خطوط الإنتاج، والاهتمام ببرامج الصيانة للشركات التي لديها عقود بيع مستقبلية لمنتجاتها، مثل شركة اليايات، و كذلك الشركات التي تشارك بمنتجاتها في تنفيذ المشروعات القومية، مثل شركة سيجوارت التي تنتج فلنكات السكك الحديدية.

اهتمام الوزارة بقطاع الصناعات الكيماوية

وأكد الوزير أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بقطاع الصناعات الكيماوية التابع لها، لما يتميز به من فرص استثمارية واعدة، وإمكانية التوسع في إقامة صناعات تحويلية عديدة، لتعظيم العائد وزيادة أرباح الصناعات الحالية، مشيرا إلى توقيع مذكرة تفاهم لإقامة خط إنتاج جديد في شركة كيما لإنتاج حامض نيتريك والنترات، باستثمارات تصل إلى 280 مليون دولار، بالإضافة إلى مليار جنيه تمويل محلي بالتعاون مع إحدى الشركات الإماراتية.

وأشار إلى أن مشروع تطوير شركة النصر للأسمدة بالسويس، يجرى العمل عليه بالتعاون مع شركة «Indorama» الهندية، المتخصصة في مجال الأسمدة و البتروكيماويات من خلال الشراكة وزيادة رأس مال الشركة، لافتا إلى المشروع الجديد لإنتاج الأمونيا الخضراء من خلال شركة النصر للأسمدة، والذى تم توقيع عقود تنفيذه مع الصندوق السيادى ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ويشمل تخصيص قطعة أرض جديدة بالعين السخنة لتنك الأمونيا الخضراء، وتوليد طاقة كهربائية جديدة ومتجددة، وإضافتها إلى الشبكة الموحدة، ويتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع شركة «Penchmark».

إنشاء مصنع لصناعة الورق من جريد النخيل

وأوضح استمرار خطة تطوير شركة سيناء للمنجنيز، بالتعاون مع الاستثمار الخاص، لافتا إلى أن الشركة تحقق أرباحا جيدة خلال المرحلة الحالية، مشيرا إلى أنّ تطوير مصانع الغسيل في شركة النصر للتعدين التى تقوم بإنتاج الفوسفات مع شركة إبدأ، وزيادة نسبة الفوسفات في الخام، بالإضافة إلى الشراكة مع شركة إيماكس لصناعة الأسمدة الفوسفاتية لإقامه صناعة تحويلية لخام الفوسفات، والذي يضمن عائد إضافي على الطن يصل إلى 50 دولار تقريبا، بالتنسيق مع وزارة البترول وهيئة الثروة المعدنية.

وفيما يتعلق بصناعة الورق، أشار الوزير إلى مشاورات لإنشاء مصنع لصناعة الورق من جريد النخيل، بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ومجموعة من المستثمرين المصريين، لإقامة المصنع في منطقة توشكى أو فى أرض شركة راكتا للورق.

وأكد أن قطاع الصناعات الكيماوية، يمتلك ميزة نسبية تساعده على المنافسة في الأسواق العالمية، وهى توافر المواد الخام اللازمة للصناعة بكميات كبيرة ونوعيات مميزة، لا تحتاج إلى استثمارات ضخمة لاستخلاصها، الأمر الذى ساعد على أن تشمل الخريطة الاستثمارية التى تم إعدادها بالتوافق مع وثيقة سياسة ملكية الدولة على العديد من المشروعات، والفرص الاستثمارية التى تجذب الاستثمار المحلي والأجنبي.