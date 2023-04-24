«القاهرة الإخبارية»: تسهيلات مصرية في إصدار تأشيرات لخروج مختلف الجنسيات من السودان

قال مصطفى عبد الفتاح مراسل القاهرة الإخبارية، إن السلطات المصرية تعطي تأشيرات لمختلف الجنسيات لتسهيل العبور من الأراضي السودانية إلى الأراضي المصرية عبر معبر أرقين الذي يفصل بين الحدود المصرية والسودانية، والذي يشهد الآن توافد عدد كبير من حافلات نقل الركاب، التي وصلت بالساعات الأولى من صباح هذا اليوم، ومازال العمل بالمعبر مستمر لوصول حافلات من مدن سودانية عدة.

وأضاف «عبد الفتاح» في حديثه على قناة القاهرة الإخبارية، أن المواطنين المصريين والسودانيين والمواطنين من مختلف الجنسيات بدأوا في التوجه إلى النقاط التي حددتها وزارة الخارجية وأعلنتها في بيانها ظهر أمس، رغبة منهم في الخروج من الأراضي السودانية إلى الأراضي المصرية.

العديد من التيسيرات والخدمات المقدمة من الدولة المصرية للوافدين لمعبر أرقين

وتابع مراسل القاهرة الإخبارية، أن هناك العديد من التيسيرات والخدمات المقدمة من الدولة المصرية للوافدين لمعبر أرقين تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي بإجلاء المصريين العالقين بالسودان، والمواطنين السودانيين الراغبين في الفراع من الإشتباكات.

توجيهات من الرئيس السيسي بتسهيل عودة المواطنين المصريين

وأكمل عبد الفتاح: أن عددا من دول أوروبية ودول جوار أبدوا رغبتهم في التعاون مع الحكومة المصرية لإجلاء رعاياها من المعابر البرية الموجودة على الحدود المصرية السودانية، مشيرًا إلى أن الحدود المصرية السودانية تمتد لأكثر من 1000 كيلو متر، كلها تمتلئ بالمعابر، غير ان معبر أرقين يعد هم الأشهر والأهم والأكبر للحركة التجارية وحركة الأفراد ما بين مصر والسودان.

أعداد كبيرة من الطلاب المصريين بالحافلات القادمة من السودان لمعبر أرقين

وأشار إلى أن الحافلات القادمة من السودان بها عدد كبير من الطلاب المصريين الذين كانوا يقومون بالدراسة في السودان، وعدد من الأسر السودانية الراغبة في الدخول للأراضي المصرية، إضافة لعدد كبير من المصريين وأعضاء البعثات الحكومية التي كانت تتواجد بالأراضي السودانية.