«الصحة» تحذر 4 فئات من الإصابة بمشكلات بالغة في الفم والأسنان

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمشكلات الفم والأسنان، وذلك خلال منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، في إطار دورها التوعوي التي تقدمه لجميع المواطنين بشكل مستمر.

الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمشكلات الفم والأسنان

جاءت الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمشكلات الفم والأسنان، وفقا لمنشور وزارة الصحة، كالتالي:

- مرضى تلف صمامات القلب.

- المصابون بأمراض القلب الوعائية.

- المصابون بمرض السكر.

- المصابون بفيروس نقص المناعة، والأمراض المناعية الأخري.

مناشدات من «الصحة» للمواطنين

وناشدت وزارة الصحة، جميع المواطنين بضرورة الاهتمام بصحة الفم والأسنان، وزيارة طبيب الأسنان بانتظام، للاطمئنان بشكل مستمر على صحة وسلامة الفم والأسنان، خاصة المرضي الأكثر عرضة للإصابة بمشكلات الفم والأسنان، والتى تم ذكرها خلال المنشور.

ونبهت الصحة، خلال منشورها، على جميع المواطنين،بسرعة التواصل التواصل سريعا مع الوزارة عبر الخط الساخن 123، في حال التعرض لأي مشكلة أو حادث، ومتابعة الصفحة الرسمية للوزارة عبر مواقع التواصل الاجتماعى، للإستفادة والإطلاع على كل ما هو جديد تقوم بنشره الوزارة.

ويأتى هذا المنشور في إطار النصائح ومقاطع الفيديو، التي تحرص وزارة الصحة، على نشرها بشكل مستمر يوميا عبر الصفحة الرسمية على «فيسبوك»، لتقديم النصائح والتوعية لجميع المواطنين في مختلف الموضوعات الصحية، سواء المتعلقة بالأمراض أو المتعلقة بالحوادث التي قد يتعرض لها المواطن.