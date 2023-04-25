حبس مسجل خطر سرق أجهزة كمبيوتر ومراوح من مدرسة في القاهرة

قررت جهات التحقيق حبس المتهم بسرقة أجهزة كمبيوتر ومراوح من مدرسة بالقاهرة بأسلوب التسلق 4 أيام على ذمة التحقيق، وطالبت بسرعة إجراء التحريات بالواقعة.

بيع أجهزة الكمبيوتر المسروقة في السوق

تعود تفاصيل الواقعة لوصول بلاغ إلى قسم شرطة بدر بالقاهرة نحو أحد الاشخاص لقيامة بعرض أجهزة كمبيوتر ومراوح للبيع على تجار الخردة والشكوك في أمره.

وبالفحص تبين أن له معلومات جنائية سابقة، وسرق 2 كيسة كمبيوتر - 6 مراوح - طباعة من داخل إحدى المدارس عن طريق أسلوب التسلق.

وعقب تقنين الاجراءات جرى ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بها وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة ضده.