جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي للمواد خارج المجموع بالدقهلية

نبهت مدارس الدقهلية على طلابها من خلال كافة وسائل التواصل «واتس آب، فيسبوك، وتويتر» وخاصة طلاب الصف الأول والثاني الثانوي الحضور، يوم السبت الموافق 29 أبريل من الساعة الثامنة والنصف بالزي المدرسي لأداء امتحان المواد خارج المجموع؛ نظرا للتغيير التوقيت الصيفي بداية من الساعة 12 صباحا يوم الجمعة الموافق 28 أبريل 2023.

مواعيد امتحان المواد خارج المجموع

وأعلن ناصر شعبان شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، مواعيد وجدول امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي بمحافظة الدقهلة للعام الدراسي 2022/2023، للمواد خارج المجموع، التي تبدأ من الساعة التاسعة صباحا بحسب التوقيت الصيفي الجديد، يومي السبت والأحد الموافقين 29 و30 أبريل 2023.

مواعيد وجدول امتحانات الصف الأول الثانوي للمواد خارج المجموع

وأوضح أن مواعيد وجدول امتحانات الصف الأول الثانوي بمحافظة الدقهلية للعام الدراسي 2022/2023، للمواد خارج المجموع هي كما يلي:

السبت الموافق 29 أبريل 2023 امتحان مادة التربية الدينية من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 10:30 لمدة ساعة ونصف

ويليه امتحان مادة تكنولوجيا «زراعة – صناعة» من الساعة 10:45 إلى الساعة 11:45 لمدة ساعة فقط.

ويوم الأحدة الموافق 30 أبريل 2023 امتحان مادة المواطنة وحقوق الإنسان من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 10 لمدة ساعة فقط.

ويليه امتحان مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات من الساعة 10:45 إلى الساعة 11:45 لمدة ساعة فقط.

مواعيد وجدول امتحانات الصف الثاني الثانوي للمواد خارج المجموع

مواعيد وجدول امتحانات الصف الثاني الثانوي بمحافظة الدقهلية للعام الدراسي 2022/2023، للمواد خارج المجموع هي كما يلي:

السبت الموافق 29 أبريل 2023 امتحان مادة المواطنة وحقوق الإنسان من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 10:30 لمدة ساعة ونصف

ويليه امتحان مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات من الساعة 10:45 إلى الساعة 12:15 لمدة ساعة ونصف.

ويوم الأحدة الموافق 30 أبريل 2023 امتحان مادة التربية الدينية من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 10:30 لمدة ساعة ونصف

ويليه امتحان مادة تكنولوجيا «زراعة – صناعة» من الساعة 10:45 إلى الساعة 11:45 لمدة ساعة فقط.

ونشرت مدرسة المنصورة الثانوية للبنات بمحافظة الدقهلية تنويها هاما على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن يوم الجمعة الموافق 28 الثامن والعشرون من أبريل 2023م عندما تصل إلى الساعة الثانية عشرة مساءً عليك بتقديم ساعتك لمدة ستون دقيقة «ساعة» فتصبح الساعة الواحدة صباحًا من يوم السبت اليوم التالي مُباشرة وفقًا لنص القانون رقم 24 الستة 2023م لابد من التركيز جيدا لان يوم السبت فيه امتحانات يوم 29 أبريل 2023 لذلك لابد من التركيز في تقديم يوم الجمعة بالليل الساعة 12 في منتصف الليل.

وأكدت على ضوابط اللجنة الامتحانية وهي:

- عدم اصطحاب التليفون المحمول.

- الالتزام بميعاد الامتحان.

- الالتزام بالزي المدرسي.