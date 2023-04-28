تشييع جثمان شاب توفى في حادث بقنا.. «كان رايح يشتري لبس العيد»

شيع الآلاف من أهالي العوامية بالأقصر، أمس الخميس، جثمان الشاب مصطفى علي مصطفى، إلى مثواه الأخير بجبانة طيبة، بعد أن توفى متأثرا بإصابته في حادث انقلاب دراجة نارية أمام مدينة قوص بمحافظة قنا شمالًا، كان يستقلها أثناء ذهابه لمدينة قنا لشراء ملابس العيد، قبل عيد الفطر بحوالي أسبوع، هو وصديقه الذي أصيب في الحادث بكسور وجروح وكدمات وحالته مستقرة.

15 يوما في العناية المركزة

واستقبلت مستشفى الكرنك الدولي بالأقصر، الشاب مصطفى علي مصطفى، 16 عامًا، طالب بالصف الأول الثانوي بمدرسة الأقصر الرياضية، مصابًا بنزيف في المخ وظل في غرفة العناية المركزة في غيبوبة تامة لأكثر من 15 يومًا إلى أن لقي ربه مساء أمس الأربعاء.

يتيم الأب ووحيد والديه

واتشحت منطقة العوامية بالأقصر بالسواد حزنا على الشاب الذي كان مثالا للأخلاق والطيبة، كما أنه كان طفلًا وحيدا لأبويه، ويتيم الأب، حيث تركه والده ورحل وهو في سن السادسة من العمر، حيث امتلأت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بعبارات الحزن والترحم عليه.