رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

12 قتيلا.. حصيلة ضربات صاروخية روسية جديدة تستهدف المدن الأوكرانية

كتب:

شريف سليمان
01:44 م | الجمعة 28 أبريل 2023
ضربات روسية لمدن أوكرانية

ضربات روسية لمدن أوكرانية

أكدت قناة «القاهرة الإخبارية»، ارتفاع عدد ضحايا القصف الروسي الصاروخي الواسع الذي استهدف عدة مدن أوكرانية متفرقة، اليوم، إلى 12 قتيلًا، فضلا عن إصابة أكثر من 20 آخرين، في أول ضربات جوية واسعة النطاق منذ ما يقارب الشهرين.

وأوضحت قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الهجمات التي شنتها روسيا صباح اليوم، هي الأحدث في سلسلة من الضربات الصاروخية والهجمات بطائرات مسيرة منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، وجاءت في وقت تستعد فيه كييف لشن هجوما مضادا لمحاولة استعادة الأراضي التي سيطرت عليها القوات الروسية.

وأشارت القناة، إلى أن روسيا أطلقت أكثر من 20 صاروخًا من طراز «كروز»، وطائرتين دون طيار باتجاه «كييف»، وأجزاء أخرى من أوكرانيا في وقت مبكر من اليوم، ما أسفر عن مقتل 12 شخصًا على الأقل، واستهداف مبنى سكني بوسط أوكرانيا.

اقرأ المزيد:

أوكرانيا: أسقطنا 21 صاروخا روسيا وطائرتين مسيرتين ليلا

روسيا تحذر الغرب من استمرار دعم أوكرانيا: لا تختبروا صبرنا

«الكرملين»: نرحب بكل ما ينهي الأزمة مع أوكرانيا.. وتفاصيل مكالمة شي وزيلينسكي لدينا

الصين ترسل وفدا إلى أوكرانيا سعيا لتسوية الأزمة مع روسيا

«الدفاع الروسية» تعلن مقتل 55 جنديا أوكرانيا في دونيتسك وأفدييفكا

«الأمم المتحدة» تقدم اقتراحا إلى موسكو لتوسيع صفقة الحبوب مع أوكرانيا
بقلم شريف سليمان