12 قتيلا.. حصيلة ضربات صاروخية روسية جديدة تستهدف المدن الأوكرانية

أكدت قناة «القاهرة الإخبارية»، ارتفاع عدد ضحايا القصف الروسي الصاروخي الواسع الذي استهدف عدة مدن أوكرانية متفرقة، اليوم، إلى 12 قتيلًا، فضلا عن إصابة أكثر من 20 آخرين، في أول ضربات جوية واسعة النطاق منذ ما يقارب الشهرين.

وأوضحت قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الهجمات التي شنتها روسيا صباح اليوم، هي الأحدث في سلسلة من الضربات الصاروخية والهجمات بطائرات مسيرة منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، وجاءت في وقت تستعد فيه كييف لشن هجوما مضادا لمحاولة استعادة الأراضي التي سيطرت عليها القوات الروسية.

وأشارت القناة، إلى أن روسيا أطلقت أكثر من 20 صاروخًا من طراز «كروز»، وطائرتين دون طيار باتجاه «كييف»، وأجزاء أخرى من أوكرانيا في وقت مبكر من اليوم، ما أسفر عن مقتل 12 شخصًا على الأقل، واستهداف مبنى سكني بوسط أوكرانيا.