انطلاق امتحانات الترم الثاني للمواد غير المضافة للمجموع بمدارس الجيزة اليوم

تنطلق امتحانات المواد غير المضافة للمجموع والتربية والرياضية والمستوى الرفيع، اليوم، بداية من طلاب الصف الرابع الابتدائي، حتى الصف الثاني الثانوي، للفصل الدراسي الثاني 2022 - 2023 في الجيزة.

امتحانات المواد غير المضاف للمرحلة الابتدائية

ويأتي جدول الامتحانات، على النحو الآتي:

- الصف الرابع الابتدائي: الاثنين 1 مايو 2023 امتحان المستوى الرفيع.

- الصف الخامس الابتدائي: الاثنين 1 مايو 2023 امتحان المستوى الرفيع.

- الصف السادس الابتدائي: اليوم السبت، امتحان الدين، وغدا الأحد 30 أبريل امتحان المستوى الرفيع.

امتحانات المواد غير المضاف للمرحلة الإعدادية

- الصف الأول الإعدادي: اليوم، امتحان الحاسب الآلي والتربية الدينية، والاثنين 1 مايو المستوى الرفيع، الثلاثاء امتحان التربية الفنية.

- الصف الثاني الإعدادي: اليوم، الحاسب الآلي والتربية الدينية، غدا امتحان المستوى الرفيع، والأربعاء 3 مايو امتحان التربية الفنية.

- الصف الثالث الإعدادي: الثلاثاء 2 مايو امتحان المستوى الرفيع.

امتحانات المواد غير المضاف للمرحلة الثانوية

- الصف الأول الثانوي: اليوم، مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، غدا المستوى الرفيع، الثلاثاء 2 مايو، امتحان الحاسب الآلي والتربية المهنية، الأربعاء 3 مايو 2023 مادة التربية عسكرية.

- الصف الثاني الثانوي: غدا التربية الدينية والتربية الوطنية، الاثنين 1 مايو، امتحان مادة التربية العسكرية، الثلاثاء 2 مايو امتحان المستوى الرفيع، والأربعاء 3 مايو، امتحان الحاسب الآلي والتربية المهنية.