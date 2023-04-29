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انطلاق امتحانات الترم الثاني للمواد غير المضافة للمجموع بمدارس الجيزة اليوم

كتب:

محمد سامي الكميلي
03:52 ص | السبت 29 أبريل 2023
الدكتور رضا حجازي - وزير التربية والتعليم

الدكتور رضا حجازي - وزير التربية والتعليم

تنطلق امتحانات المواد غير المضافة للمجموع والتربية والرياضية والمستوى الرفيع، اليوم، بداية من طلاب الصف الرابع الابتدائي، حتى الصف الثاني الثانوي، للفصل الدراسي الثاني 2022 - 2023 في الجيزة. 

امتحانات المواد غير المضاف للمرحلة الابتدائية

ويأتي جدول الامتحانات، على النحو الآتي:

- الصف الرابع الابتدائي: الاثنين 1 مايو 2023 امتحان المستوى الرفيع. 

- الصف الخامس الابتدائي: الاثنين 1 مايو 2023 امتحان المستوى الرفيع.

- الصف السادس الابتدائي: اليوم السبت، امتحان الدين، وغدا الأحد 30 أبريل امتحان المستوى الرفيع.

امتحانات المواد غير المضاف للمرحلة الإعدادية

- الصف الأول الإعدادي: اليوم، امتحان الحاسب الآلي والتربية الدينية، والاثنين 1 مايو المستوى الرفيع، الثلاثاء امتحان التربية الفنية.

- الصف الثاني الإعدادي: اليوم، الحاسب الآلي والتربية الدينية، غدا امتحان المستوى الرفيع، والأربعاء 3 مايو امتحان التربية الفنية.

- الصف الثالث الإعدادي: الثلاثاء 2 مايو امتحان المستوى الرفيع.

 امتحانات المواد غير المضاف للمرحلة الثانوية

- الصف الأول الثانوي: اليوم، مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، غدا المستوى الرفيع، الثلاثاء 2 مايو، امتحان الحاسب الآلي والتربية المهنية، الأربعاء 3 مايو 2023 مادة التربية عسكرية.

- الصف الثاني الثانوي: غدا التربية الدينية والتربية الوطنية، الاثنين 1 مايو، امتحان مادة التربية العسكرية، الثلاثاء 2 مايو امتحان المستوى الرفيع، والأربعاء 3 مايو، امتحان الحاسب الآلي والتربية المهنية.

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