انقطاع المياه عن مدينة قليوب بسبب عطل في الخط الرئيسي.. اعرف المواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية انقطاع المياه عن مركز ومدينة قليوب من الساعة الثامنة مساء غدا الثلاثاء وحتى الساعة الثالثة فجرا.

عطل مفاجئ بخط المياه الرئيسي

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع لحدوث عطل مفاجئ بخط المياه الرئيسي الخاص بمحطة مياه كوم أشفين المرشحة.

توفير سيارات مياه متنقلة

وطالبت الشركة المواطنين والمصالح الحكومية والهيئات والوحدات المحلية والمخابز والمستشفيات، في بيان، بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال، لافتا إلى أنها ستقوم بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب في المناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال.

وكشفت شركة المياه أنه في حالة رغبة المواطنين في طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.