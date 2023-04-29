وفاة فتاة قبل أيام من زفافها في بني سويف

شهدت قرية أطواب التابعة لمركز الواسطى ببني سويف، في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، وفاة فتاة تدعى «نيفين ا.غ»، 20 عاما، قبل أيام قليلة من زفافها، حيث كان مقررًا نقل جهازها لمنزل الزوجية اليوم السبت.

وفاة عروس قبل زفافها بأيام

وسادت حالة من الصدمة بين أهالي القرية حزنا على وفاة العروس، بعد أن توفيت بشكل مفاجئ أثناء استعداد أهالي القرية للمشاركة في حفل زفافها، ليستعد أهالي القرية للمشاركة في جنازتها بدلًا من زفافها.

مستشفى الواسطى يستقبل جثة فتاة

واستقبل مستشفى الواسطى المركزي، فتاة عشرينية، جثة هامدة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث جرى إيدعها مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة.

الدعاء للفتاة المتوفاة

ونعى رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» الفتاة المتوفاة على صفحاتهم، معربين عن حزنهم لوفاتها قبل زفافها، وفشل محاولات إنقاذها بإجراء الإسعافات الأولية لإفاقتها، وتم نقلها لمستشفى الواسطى المركزي، إلا أنها توفيت بشكل مفاجئ، ليتفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة ولأسرتها بالصبر على مصابهم، بعدما ارتدت الكفن بدلا من فستان الفرح.