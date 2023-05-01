حبس المتهم بسرقة عملات أجنبية من شقة في القاهرة

قررت جهات التحقيق، حبس المتهم بسرقة مبلغ مالي من إحدى الشقق بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيق، ووجهت إليه تهمة السرقة، وطالبت بسرعة إجراء التحريات بالواقعة.

تفاصيل البلاغ

تعود تفاصيل الواقعة، لوصول إخطار لقسم شرطة الأميرية بالقاهرة من إحدى السيدات بسرقة مبلغ مالي وعملات أجنبية من شقتها.

بالفحص وبإجراء التحريات، تبين أن أحد الأشخاص له معلومات جنائية، سرق الشقة باسلوب التسلق، وبحوزته مبلغ مالي وفرد خرطوش، وعدد من الطلقات النارية لذات العيار، و5 هواتف محمولة، ومشغولات ذهبية، ودراجة نارية بدون لوحات وجميعهم من متحصلات وقائع سرقة متشابهة.

عقب تقنين الإجراءات، أقر بارتكاب الواقعة ومزاولة نشاطا إجراميا، تخصص في سرقة المساكن بذات الأسلوب، واستبدال «العملة الأجنبية» المستولى عليها إلى العملة المحلية، وشرائه المضبوطات بحوزته.

عقوبة المتهم

أوضح المحامي ياسر سيد، المحامى بالنقض، أنَّه وفقا لنص المادة 313 يُعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة، بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وذلك وفقًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات.

وأكّد في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ المادة 320 من قانون العقوبات تنص على أنَّه «يعاقب المتهم بالحبس مع الشغل 3 سنوات، كما يجوز حال العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهذه عقوبة تكميلية».