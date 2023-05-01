عضو «البحوث الإسلامية»: الزوج مُلزم بتحمل نفقات حج زوجته في هذه الحالة

مع اقتراب موسم الحج يتزايد العديد من التساؤلات حول حكم تحمل الزوج لنفقات حج زوجته في حال إذا كان مقتدرا ماليا، وذلك لأن الحج من أركان الإسلام الخمسة وفريضة أوجبها الله على كل مسلم ومسلمة في حال إذا استطاع إليه سبيلا.

وفي هذا السياق، قال الدكتور عبد الغني هندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن الحكم الشرعي بخصوص دفع الزوج لنفقات الحج لزوجته متغيرة ومختلفة، حيث أنه من الطبيعي أن يكون للزوجة ذمة مالية خاصة ومستقلة بها وبالتالي فإنه في ذلك الحالة لا يجب على الزوج دفع تكاليف حج زوجته، ولكن إذا رغب في مساعدة زوجته والمساهمة في دفع مصاريف الحج الخاصة بها فهو أمر مُستحب شرعا ويُثاب عليه الزوج.

متي يجب على الزوج تحمل تكاليف الحج عن زوجته؟

وأضاف عضو مجمع البحوث الإسلامية خلال حديثه لـ«الوطن»، أنه في حال عدم وجود ذمة مالية للزوجة وعدم قدرتها على دفع مصاريف الحج وكان أهلها فقراء الحال، فإنه في ذلك الحالة يجب على الزوج التكفل بمصاريف حجها في حال إذا كان ميسور الحال ماديا.

وأوضح أنه في حال اشتراك الزوج والزوجة في جمع المال الخاص بهما وكان للزوجة نصيب منه، فإنه في ذلك الحالة يجوز للمرأة أن تأخد نصيبها من المال وتؤدي فريضة الحج به:« لو الزوجين مشتركين في جمع المال، في الحالة دي يجوز للزوجة أن تأخد مالها وتستقل به لأداء فريضة الحج».

الإفتاء توضح حكم تحمل الزوج نفقات حج زوجته

وكانت قد نشرت دار الإفتاء المصرية فتوى عبر موقعها الإلكترونى للدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، والتي أوضحت من خلالها حكم تحمل الزوج لنفقات حج زوجته:« الحج ركن من أركان الإسلام، قال تعالى: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِى الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِى الْأَلْبَاب﴾، والحج فريضة واجبة على المسلم رجلًا كان أو امرأة إذا كان مستطيعًا فى بدنه وماله على أداء مناسك الحج ونفقاته.

وحول حكم تحمل الزوج لنفقات حج زوجته، أوضحت الإفتاء أن للزوج ذمة مالية مستقلة عن زوجته، وللزوجة أيضا ذمة مستقلة عن زوجها، وفي حال إذا كان أحد الزوجين يستطيع الحج دون الآخر فإنه أمر واجب عليه:« الزوج ليس مكلفًا شرعًا بدفع نفقات الحج لزوجته، ولا الزوجة مكلفة شرعًا بدفع نفقات الحج لزوجها، ولكن إذا أراد أحدهما التبرع للآخر بنفقات الحج فلا مانع من ذلك شرعًا».