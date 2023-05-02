10 دول آسيوية تستقبل المصريين بدون تأشيرة مسبقة.. تعرف عليها

هناك العديد من المواطنين المصريين يرغبون في السفر إلى الخارج بدون الحصول على تأشيرة دخول، ويستطيع المصريون السفر إلى 10 دول آسيوية بجواز السفر المصري بدون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة، وهي:

1- الأردن: يمنحك جواز سفرك المصري أحقية السفر والمكوث في الأردن لمدة شهر واحد، دون تأشيرة.

2- لبنان: يمكنك الحصول على التأشيرة عند الوصول إلى مطار لبنان لمدة شهر.

3- لاوس: يمكنك الإقامة لمدة 3 أشهر بدون تأشيرة.

4- ميانمار: يستطيع المصريون الإقامة لمدة 28 يوما بدون تأشيرة.

5- طاجكستان: يمكنك دخولها لمدة شهر ونصف الشهر بدون تأشيرة.

6- جزر المالديف: لا يتطلب الذهاب إليها تأشيرة قبل السفر، ويمكنك الحصول عليها فور وصولك وتسمح لك بقضاء شهر كامل.

7- نيبال: يمنح جواز السفر المصري الفرصة للدخول بدون تأشيرة، لمدة شهرين.

8- أوزبكستان: يمكن الإقامة لمدة 30 يوما بها بدون تأشيرة.

9- تيمور الشرقية: بالجواز السفر المصري يمكن أن تقيم لمدة 30 يوما بدون تأشيرة.

10- إندونيسيا: يمكن للمصريين دخولها لمدة شهر كامل بدون تأشيرة.