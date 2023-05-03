حبس المتهم بالاتجار بالمواد المخدرة في الغربية 4 أيام

قررت جهات التحقيق حبس المتهم بالاتجار في المواد المخدرة بالغربية 4 أيام على ذمة التحقيق، وطالبت بإرسال المضبوطات للمعمل الجنائي، لمعاينتها وسرعة إجراء التحريات بالواقعة.

تفاصيل وضبط المتهم

تعود بداية البلاغ لوصول إخطار لقسم شرطة الساحل باستقلال أحد الأشخاص لسيارة ميكروباص محملة بالمواد المخدرة.

بالفحص تبين أن وراء الواقعة شخص له معلومات جنائية سابقة وبحوزته 51 علبة من عقار فنتانيل المخدر بإجمالي 510 أمبولات، و8 شرائط من عقار تيدول المخدر بإجمالي 80 قرصا، ومبلغ مالي، وهاتف محمول للأتصال بعملائه.

وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبطه، وأقر بارتكاب الواقعة وتحرر محضر بها، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة ضده.

العقوبة المنتظرة للمتهم

حول العقوبة القانونية المنتظر توقيعها على المتهم بالاتجار في المخدرات يقول أيمن محفوظ المحامي بالنقض، إنه سيُطبق عليهما ما نصت عليه المادة 33 من قانون العقوبات، كالتالي: «يُعاقب كل من يمارس الاتجار في المواد المخدرة بالسجن ابتداءً من المشدد 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية تصل إلى 100 ألف جنيه».