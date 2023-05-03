ضبط 3 متهمين بتبييض 31 مليون جنيه حصيلة «تجارة الأسلحة»

قامت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص، لأثنين منهم معلومات جنائية، لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي في الإتجار بالأسلحة النارية دون ترخيص، مُتخذين من محافظة القاهرة مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

تبييض 31 مليون جنيه

وأوضحت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، أن المتهمين حاولوا غسل تلك الأموال المتحصلة من ذلك النشاط عن طريق قيامهم بشراء الأراضى الزراعية، والعقارات، وتأسيس الأنشطة التجارية، وشراء السيارات، فضلا عن إيداع جزء من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرهم، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، إذ قدرت تلك الممتلكات بمبلغ 31 مليون جنيه تقريبا، لافتة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.