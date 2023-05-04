لأول مرة.. تقديم 3 عروض في يوم واحد على مسرح السلام

في سابقة هي الأولى من نوعها للمسرح الحديث التابع للبيت الفني للمسرح، شهد المخرج خالد جلال رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، تقديم ثلاثة عروض مسرحية تعرض في نفس اليوم، من إنتاج فرقة المسرح الحديث برئاسة الفنان محسن منصور، وذلك على مسرح السلام بشارع قصر العيني في القاهرة.

خالد جلال: مسارح الدولة تشهد زخما فنيا

وقال المخرج خالد جلال، إن هذه السابقة تأتي في ظل توجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، بتكثيف العروض المسرحية التي من شأنها الارتفاع بذائقة الجمهور، وإعلاء قيم الفن الجاد والمتميز، وإعادة الجمهور إلى قاعات المسرح، وهو ما يعد دلالة على ما تشهده مسارح الدولة من زخم فني يشهد إقبالا جماهيريا.

وعرضت مسرحية «خطة كيوبيد» على المسرح الكبير الساعة 7 مساء، من إخراج الفنان أحمد فؤاد، تأليف عبد الله الشاعر، بطولة عبد المنعم رياض، كريم الحسيني، نوال سمير، وأمنية حسن، ديكور أحمد أمين، إضاءة أبوبكر الشريف، أزياء رباب البرنس، تنفيذ ديكور وأزياء مي كمال، موسيقى تامرعبد المجيد، تأليف وأشعار عبد الله الشاعر، إخراج أحمد فؤاد.

وفي الساعة الثامنة والنصف مساء عُرضت على قاعة يوسف إدريس، مسرحية «سيب نفسك» وهو مونودراما غنائي استعراضي، بطولة الفنانة فاطمة محمد علي، ديكور أحمد أمين، إضاءة إبراهيم الفرن، أزياء نهاد السيد، موسيقى وألحان حاتم عزت، استعراضات مناضل عنتر، أشعار محمد مخيمر، تصميم وتنفيذ عروسة نبيل الفليكاوي، إنتاج ماسكين أمير عبد المسيح، ترجمة نبيلة حسن، تصميم الدعاية محمد فاضل، تأليف مارك إيجيا، دراماتورجيا وإخراج جمال ياقوت.

وجرى تقديم عرض «عجيب وعجيبة» الساعة التاسعة والنصف مساء، على المسرح الكبير، بطولة سيد الرومي، دعاء رمضان، إيهاب بكير، وليد أبوستيت، رضا طلبة، محمد الصغير، ومجموعة من فناني فرقة المسرح الحديث، ديكور سارة شكري، أزياء سماح نبيل، إضاءة أبو بكر الشريف، أشعار محمد علي هاشم، موسيقى وألحان محمود وحيد، استعراضات أحمد سمير، أراجوز إسلام أحمد، خيال ظل نور سمير، تأليف سعيد حجاج، إخراج محمد الصغير.

استعادة وهج مسارح الدولة

أشار الفنان محسن منصور مدير المسرح الحديث، إلى أن العروض الثلاثة التي يجري تقديمها في يوم واحد بمسرح السلام، تأتي في إطار خطة البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج خالد جلال، لاستعادة وهج مسارح الدولة، وأن تظل كل قاعاتها مضيئة بالإبداع المتميز طوال الوقت.