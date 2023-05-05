عناوين أماكن تنشيط البطاقات التموينية.. لا يشترط التقيد بمنطقة محددة

يهتم قطاع كبير من المواطنين، وخاصة مستحقي الدعم على السلع التمونية، بالخدمات المرتبطة دوما بالبطاقات التموينية والقرارات المتعلقة بها سواء من حيث إضافة المواليد، أو إصدار بطاقة من جديد أو اعمل بدر فاقد أو حتى تنشيط البطاقة التموينية.

أماكن تنشيط البطاقات التموينية

وضمن خدماتها المقدمة لجمهور القراء تستعرض «الوطن» مراكز خدمة للمواطنين لتنشيط بطاقات التموين بمعرفة الشركات المختصة، بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة، كما أعلنتها وزارة التموين.

أماكن تنشيط البطاقات التموينية بالقاهرة

حلوان: بلوك 29 مدخل 3 شقة رقم 1 مساكن عين حلوان، ويخدم مناطق: السيدة زينب، الخليفة، المقطم، البساتين، دار السلام، حلوان، 15 مايو، المعادي، التبين، مصر القديمة.

مركز شباب حدائق القبة: شارع ولى العهد بحي حدائق القبة، ويخدم مناطق: الوايلي، عابدين، الموسكي، وسط القاهرة، غرب القاهرة، باب الشعرية، بولاق، منشية ناصر.

السلام ثان: مدينة النهضة إدارة تموين السلام 2، ويخدم مناطق: مصر الجديدة، النزهه، مدينة نصر شرق، مدينة نصر غرب، المطرية، عين شمس، السلام 1، السلام 2، المرج، القاهرة الجديدة.

الزاوية الحمراء: 10شارع فاروق يونس بجوار مخبز الحاج، محمد أبو أية حي الزاوية الحمراء، ويخدم المناطق الآتية: الزيتون، حدائق القبة، الساحل، روض الفرج، شبرا، الزاوية الحمراء، الشرابية.

ويمكن للمواطنين من محافظة القاهرة الاستفادة من هذة الخدمة بالتوجه إلى أي مركز خدمة من المراكز الموضحة دون التقيد بنطقة محددة.

أماكن تنشيط البطاقات التموينية بالجيزة

وشملت أماكن تنشيط بطاقة التموين محافظة الجيزة المناطق التالي:

البدرشين: المجلس المحلى بالبدرشين، ويخدم مناطق: البدرشين، العياط، الحوامدية، أبو النمرس، الواحات، أطفيح، الصف.

أوسيم: مبنى مجلس مدينة أوسيم، ويخدم مناطق: أوسيم، كرداسة، منشأة القناطر، 6 أكتوبر.

إمبابة: إدارة تموين المنيرة الشرقية بلوك 18 شارع المطار أمام شارع الإمام الغزالين ويخدم مناطق: إمبابة، المنيرة الشرقية والغربية، الوراق.

بولاق الدكرور: مكتب تموين بولاق 1 بلوك 26 مساكن كفرطهرمس من شارع العشرين أمام رسلان، ويخدم مناطق: الجيزة، الهرم، العجوزة، الدقي، العمرانية «أ، ب» وبولاق الدكرور «أ، ب».

ويمكن للمواطنين من محافظة الجيزة الاستفادة من هذه الخدمة بالتوجه إلى أي مركز من المذكورة عاليه دون الاقتصار على منطقة محددة.