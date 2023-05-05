ضعف المياه لمدة 24 ساعة في سوهاج.. اعرف الأسباب

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج عن ضعف المياه عن منطقة الحميات بمدينة جهينة وقرى المغنمين وفزارة الغربية ونجع جبل بمركز جهينة يوم غد السبت في تمام الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثامنة من صباح يوم الأحد المقبل ولمدة 24 ساعة.

ترحيل عداية مياه قطر 12 بوصة 500 مللي بطول 20 مترا

وكشف المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أن سبب ضعف المياه القيام بأعمال ترحيل عداية مياه قطر 12 بوصة 500 مللي بطول 20 مترا أعلى ترعة جهينة المغطاة.

تلقي شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125

من جانبها، أوضحت مها غازي، مدير إدارة الإعلام، أن الشركة تتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي أو محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس اب أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو إرسال الشكوى على موقع الشركة الإلكتروني.

الدفع بسيارات مياه نقية مجانا لتلبية احتياجات المواطنين

وأشارت مدير إدارة الإعلام إلى أنه تم الدفع بسيارات مياه نقية مجانا لتلبية احتياجات المواطنين، عند الحاجة إلى ذلك.

توفير كميات المياه المناسبة خلال فترة الانقطاع

وطالبت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج المواطنين وأصحاب المخابز ومسؤولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم خلال تلك الفترة.