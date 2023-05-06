اعترافات متهم بحيازة 5500 قرص «باركينول» المخدر: «خبأتها في بيتي»

خضع المتهم بالاتجار في المواد المخدرة بالقاهرة، لجلسة تحقيق أمام النيابة العامة، واعترف خلالها بتفاصيل ارتكابه الواقعة وسبب اتجاره بالمخدرات، وأمرت بعدها بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

سبب الاتجار في المواد المخدرة

وكشف المتهم، خلال جلسة التحقيق التي أجريت معه، واستمرت لمدة 3 ساعات، عن مزاولته لذلك النشاط الإجرامي، قائلا: «كنت بتاجر في الحاجات دي من زمان أوي، لأنها بتدخل فلوس كتير، ويعتبر زبايني فيها أكتر».

وأضاف المتهم في التحقيق، أن الاتجار في أقراص الباركينول تحقق ربحا كبيرا، ويوجد زبائن مهتمين بها فقط، لذلك حاول الاتجار بها.

وأوضح، أنه كان يقوم بتخبأة المواد المخدرة داخل منزله حتى لا يشك به أحد، قائلا: «كنت عارف إن محدش هيدور في بيتي، لأن كله هيفكر في مكان أبعد».

تفاصيل البلاغ وضبط المتهم

وأعلنت وزارة الداخلية، في بيان لها، وصول بلاغ لقسم شرطة منشأة ناصر حيال أحد الأشخاص، يفيد قيامه بالاتجار بالمواد المخدرة وتحقيق ربح غير مشروع عن طريقه.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم بمحل سكنه، وبحوزته 5500 قرص مخدر من «الباركينول - الأموتريل – أبتريل»، إضافة إلى مبلغ مالي، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

العقوبة المنتظرة للمتهم

وحول العقوبة القانونية المنتظر توقيعها على المتهم بالاتجار في المخدرات، يقول أيمن محفوظ المحامي بالنقض، إنه سيُطبق عليه ما نصت عليه المادة 33 من قانون العقوبات، كالتالي: «يُعاقب كل من يمارس الاتجار في المواد المخدرة بالسجن ابتداءً من المشدد 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية تصل إلى 100 ألف جنيه».