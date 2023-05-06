ضبط مخدر ماريجوانا بحوزة راكب أجنبي في مطار القاهرة

ضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي راكبًا أجنبيًا من أصل مصري بحوزته كمية من الأمبولات تحتوي على زيت الماريجوانا المخدر، بالإضافة إلى كيسين شفافين يحتويان على نبات المخدر نفسه. وأثناء إجراءات الجمارك على ركاب رحلة الخطوط الفرنسية القادمة من باريس، استوقف مصطفى محمد مصطفى، مأمور الجمارك المعين على لجنة الخط الأخضر، أحد الركاب وهو يحاول الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، حيث نكر حيازته لما يجب الإفصاح عنه.

ضبط راكب أجنبي بحوزته نبات و زيوت الماريجوانا

وبعد فحص حقيبة الراكب بجهاز الفحص بالأشعة، وبمساعدة كل من علي محمد الصعيدي مأمور الجمارك وهاني مصطفى رئيس القسم، لاحظ الاثنان وجود كثافات عضوية داخل الحقيبة. وعندما قام محمود محمد سعيد، مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 2، بتكليف جورج صفوت مأمور الجمارك بتفتيش الحقيبة يدوياً، تمكن من ضبط كمية من الأمبولات الخاصة بالسجائر الإلكترونية، التي كان الراكب يخفيها داخل حذائه داخل الحقيبة، بالإضافة إلى كيسين شفافين يحتويان على نبات الماريجوانا المخدر، والتي كان الراكب يخفيها داخل عبوة مستحضرات.

وقام أحمد عبد الهادي، مدير الجمارك، بتكليف لجنة لجرد وتصنيف وتحريز المضبوطات، التي بلغت 16 أمبولا تحتوي على زيت الماريجوانا المخدر، بالإضافة إلى كيسين شفافين يحتويان على 40 جرام من نبات الماريجوانا المخدر، وجهاز يستخدم لتسخين السجائر الإلكترونية.

تحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب

وأمر أحمد عبد الهادي عبد البصير مدير الإدارة الرابعة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 39 لسنة 2023 وذلك بعد العرض علي كل من الدكتور أحمد سعد عبد المطلب مدير عام جمارك الركاب مبني رقم 2 والدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي وتم إحالة الراكب للنيابة المختصة