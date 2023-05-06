ضبط 5 ركاب حاولوا تهريب سبائك ذهبية بطرق من مطار القاهرة

أعلنت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، ضبط خمسة ركاب حاولوا تهريب سبائك ذهبية بطرق متنوعة، خلال عمل الإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 1، برئاسة مدحت عبد الصبور مدير الإدارة بالإنابة، في وردية الصباح أول أمس الخميس.

خمسة ركاب أخفوا سبائك ذهبية بطرق متنوعة

وجرى ضبط راكب مصري أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة خطوط طيران إير كايرو القادمة من أبها، حيث كان يحاول تهريب 4 سبائك ذهبية داخل لاب توب وتابلت 2، والتي كانت تزن 230 جراما و 200 جرام على التوالي، بإجمالي وزن 430 جرامًا. وتم ضبط الراكب بواسطة كل من أشرف عبد الحميد أبو الفضل، رئيس قسم اللجنة الجمركية، وميار الزناقيري، مأمور الجمرك، على جهاز الفحص بالأشعة، كما قام حسام محمد سليمان بالتفتيش اليدوي بإشراف أحمد عاطف، مدير الحركة.

تم ضبط راكب مصري آخر أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة خطوط فلاي ايجيبت القادمة من الشارقة، حيث حاول تهريب 4 سبائك ذهبية، بإجمالي وزن 222 جرامًا، منهم سبيكتان على شكل فيزا كارت لأحد البنوك، بوزن 550 جرامًا لكل منهما، وسبيكتان بوزن 116 جرامًا لكل منهما، والتي كان الراكب يخفيها في جيوبه وحول جسده. وتم ضبط الراكب بواسطة كل من أشرف أبو الفضل من اللجنة الجمركية، وحسام سليمان ومحمد حسن عبد الوهاب، مأموري الجمارك في التفتيش الذاتي، بإشراف اكرامي أحمد، مدير الحركة.

أما الحالة الثالثة فكانت أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة خطوط طيران فلاي إيجيبت أيضا حيث تم ضبط راكب مصري ثالث بحوزته 7 سبائك ذهبية بوزن إجمالي 426 منهم سبيكة داخل الحقيبة و 6 سبائك أخفاها حول جسده، وتم الضبط بواسطة أشرف أبو الفضل وكل من محمد عبد الحميد مأمور الجمرك المعين علي جهاز الفحص بالأشعة و محمد حسن عبد الوهاب مأمور الجمرك في التفتيش اليدوي و محمد سالم وخالد عبد الرحمن في التفتيش الذاتي.

والحالة الرابعة كانت أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب نفس الرحلة السابقة حيث تم ضبط راكب مصري ايضا بحوزته 4 سبائك ذهبية بوزن إجمالي 363 جرام أخفاها الراكب حول جسده، و تم الضبط بواسطة اشرف أبو الفضل وكل من محمد حسن عبد الوهاب و حسام سليمان في التفتيش الذاتي بإشراف إكرامي أحمد مدير الحركة.

الجمارك تحرر محضر ضبط جمركي ضد الركاب المخالفين

والحالة الخامسة والأخير كانت أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط العربية القادمة من الشارقة حيث تم ضبط راكب مصري أيضا بحوزته 4 سبائك ذهبية بوزن إجمالي 400 جرام أخفاها الراكب داخل الحذاء الخاص به، تم الضبط بواسطة اشرف عبد الحميد وكل من محمد حسين محمود و محمد سالم محمد مأمورا الجمرك في التفتيش الذاتي بإشراف اكرامي احمد.

شارك في الضبط كل من هاني احمد عفيفي و حسام صقر مأمورا الجمرك وفرج حمدي رئيس القسم بإدارة الفحص بالأشعة وعلي فهمي من إدارة الامن الجمركي. امر مدحت عبد الصبور مدير الإدارة الاولي بالإنابة بتحرير محضر ضبط جمركي ضد كل راكب بأرقام 22، 23، 24، 25، 26 لسنة 2023 على الترتيب وذلك بعد العرض على كل من زكريا حسب الله مدير عام جمارك الركاب مبني رقم 1 والدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي.