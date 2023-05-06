«قومي المرأة» ينظم 38 جلسة توعية بقرى «حياة كريمة» بإدفو وكوم أمبو

واصل فرع المجلس القومى للمرأة تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تنظيم 38 جلسة من جلسات الدوار للتوعية المجتمعية داخل 19 قرية بمراكز إدفو وكوم أمبو، وذلك بمشاركة متميزة من علماء الأوقاف، وبالتنسيق مع الوحدات المحلية والقروية لتطبيق محوري التمكين الافتصادي للمرأة، والتدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي.

توعية السيدات

وأكدت الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى أسوان، أنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان فقد استهدفت جلسات الدوار توعية 1900 سيدة ورجل بقرى حياة كريمة منها 16 قرية بمركز إدفو وهى البصيلية الوسطى، ومدينة إدفو، والدقاديق، والكلح غرب، والصعايدة، والنصراب، والشهامة، والرمادي بحري، والشراونة، وكذا عمرو بن العاص، والحجز بحري، والإشراف، والرمادي قبلي، وهلال، وإدفو قبلى ، والمفالسة، بجانب 3 قرى فى مركز كوم أمبو وهى العتمور قبلي وكوم أمبو قبلي، والسبيل قبلي، ومدينة كوم أمبو.

الجلسات والمناقشات

وأوضح إلى أن الجلسات تناولت العديد من المناقشات والحوارات المفتوحة للرد على الأسئلة والاستفسارات الخاصة بموضوعات القضية السكانية والصحة الإنجابية، بجانب موضوعات التربية السليمة والتعليم الجيد للأبناء وغيرها من الموضوعات المجتمعية الأخرى.