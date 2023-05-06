«مياه القاهرة»: ننتج 5.5 مليون متر مكعب يوميا لمواجهة زيادة الطلب خلال الصيف

تابع المهندس مصطفى الشيمي، رئيس شركة مياه الشرب القاهرة الكبرى، مع مسئولي قطاع المشروعات ومديري المحطات والشبكات، الاستعدادات الخاصة باستقبال فصل الصيف وزيادة الضغوط للأماكن التي تحتاج إلى كميات إضافية ورفع كفاءة المحطات والروافع والشبكات على مستوى القاهرة.

تقديم أفضل خدمة للمواطنين

وأوضح أن الشركة تنتج 5.5 مليون متر مكعب من المياه يوميا، لمواجهة زيادة الطلب خلال فصل الصيف، مشددا على ضرورة تقديم أفضل خدمة للمواطنين وضمان عدم انقطاع المياه.

وأشار «الشيمي» إلى رفع درجة الاستعداد بجميع أفرع الشركة وزيادة الضغوط خلال أوقات الذروة، وارتفاع معدلات الاستهلاك، ومراجعة المناطق الساخنة والحلول المؤقتة والعاجلة والتواصل المستمر مع المواطنين لبحث مشكلاتهم والعمل على حلها.

مواجهة زيادة الطلب على المياه

كما طالب بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة التي تقوم بها الشركة بجميع المحطات لمواجهة زيادة الطلب على المياه مع ارتفاع درجات حرارة فصل الصيف، مشيرا إلى استمرار خطة الصيف حتى شهر أكتوبر القادم، وتشكيل لجنة من قطاع المشروعات لمتابعة الخطة.

تعزيز الممارسات الإيجابية في التعامل مع المياه

فيما قامت إدارة التوعية بالشركة، بتنفيذ سلسلة ندوات للتوعية تضمنت ندوة بنادي الظاهر الرياضي بحي الوايلي، وشملت الندوة أنشطة تفاعلية وورش رسم وتلوين للأطفال من رواد النادي وتوزيع نماذج ولصق بوسترات تحث على الحفاظ على المياه، كما تم تنفيذ عدد من حملات التوعية الميدانية بمنطقة شبرا ومنطقة الخلفاوي والمعادي والسيدة زينب، وذلك للحفاظ على ترشيد المياه وتعزيز الممارسات الإيجابية في التعامل مع استخدام مياه الشرب.