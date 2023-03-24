«توصل بالسلامة».. تجنب استخدام الهاتف يدويا أثناء القيادة

تقوم الإدارة العامة للمرور بنشر خدماتها بشكل دوري لضبط المخالفات بأنواعها، ولتجنب تحرير أي مخالفات مرورية ضدك أثناء القيادة على الطريق لابد من اتباع النصائح والإرشادات التي تطلقها الإدارة من أجل قيادة آمنة ولضمان سلامتك.

توصل بالسلامة

ومن خلال حملة أطلقتها «الوطن»، تسمى «توصل بالسلامة»، من أجل توعية سائقي المركبات بالنصائح اللازم اتباعها خلال القيادة لتفادي وقوع أي مخالفات أو حوادث، في إطار دورها الخدمي الذي تقوم بنشره من خلال الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية نقدم لكم معلومات لتجنب مخالفة استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة.

عقوبة استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة

ومن أوائل المخالفات التي تُحذر منها الإدارة العامة للمرور خاصة بعد انتشار الحوادث هي مخالفة استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، حيث أعد قانون المرور عقوبة رادعة لاستخدام الهاتف المحمول في المادة «74» مكرر، وهي أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا، ولا تزيد على 300 جنيه، وعند تكرارها تصل إلى سحب الرخصة وحتى تتجنب ذلك ينصح بعدم استخدامه لتفادي وقوع الحوادث والمخالفات المرورية.

خدمات وزارة الداخلية للاستعلام عن المخالفات المرورية

يمكن الاستعلام عن المخالفات المرورية من خلال موقع وزارة الداخلية، ويتم ذلك من خلال عدة خطوات.

- تكون أولى الخطوات من خلال الدخول على موقع وزارة الداخلية من خلال هذا الرابط .

- وفي الشريط العلوي بالموقع، تقوم بالضغط على أيقونة: «دليل الخدمات».

- بعد الضغط على أيقونة «دليل الخدمات» انقر على أيقونة «الاستعلام عن المخالفات المرورية»، ومن بين البيانات «نوع الرخصة ورقم الرخصة والمحافظة التي يتواجد فيها مالك الرخصة ورقم اللوحة المعدنية للسيارة وكتابة نوع الترخيص»، وبعدها ستظهر لك المخالفات المرورية الخاصة بك.