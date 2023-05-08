استقرار أسعار العقود الآجلة للنفط.. والبرميل يسجل 71 دولارا

استقرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بالقرب من 71 دولارًا للبرميل، اليوم، بعد فترة من تقلبات السوق المتزايدة، حيث واصل المستثمرون تقييم توقعات العرض والطلب العالمي على النفط.

وانخفض مؤشر النفط الأمريكي بنسبة تصل إلى 17% الأسبوع الماضي، إذ استحوذت المخاوف من ارتفاع أسعار الفائدة قد يدفع الاقتصاد العالمي إلى الركود، ويضر الطلب على الطاقة بالأسواق المالية.

تقرير التوقعات قصيرة الأجل الصادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية

يذكر أنه في نهاية الأسبوع الماضي، كانت أسعار النفط قادرة على تصحيح أكثر من نصف تلك الخسائر مع تحسن معنويات المخاطرة، ويتطلع المستثمرون الآن إلى تقرير التوقعات قصيرة الأجل الصادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الثلاثاء وتقرير التوقعات الشهرية لأوبك يوم الخميس بحثًا عن أدلة حول الكيفية التي قد يتشكل بها السوق في نهاية العام، كما ستصدر أرامكو السعودية، أكبر شركة منتجة للنفط في العالم، تقرير أرباحها هذا الأسبوع.

قرار أوبك + بخفض الإنتاج بواقع 1.7 مليون

شهد النفط هبوطًا في تداولات الأسبوع الماضي مع مرور شهر بالضبط على قرار أوبك + بخفض الإنتاج بواقع 1.7 مليون برميل يوميًا وهو ما أضاف لأسعار النفط حوالي 15 دولارًا في أوائل إبريل، إلا أن جولة أخرى من عمليات البيع دفعت أسعار النفط الخام إلى أدنى مستوياتها في 15 شهرًا.