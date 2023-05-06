شعبة الدواجن: تراجع جديد في الأسعار اليوم.. اعرف «الأبيض» بكام؟

قال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة باتحاد الغرف التجارية، لـ«الوطن»، إن أسعار الدواجن تشهد اليوم في السوق المحلية تراجعا جديدا، وذلك بعدما هبطت الأسعار أمس، وقد تختلف الأسعار حسب المنطقة.

توقعات بتراجع أسعار الدواجن

وأكد السيد أن الأسواق المصرية تشهد الفترة الحالية تراجعا بالنسبة لإقبال المواطنين على شراء الدواجن، ذلك التراجع الذي كان متوقعا أن يحدث بعد انتهاء شهر رمضان، وذلك لأن ارتفعت القوة الشرائية خلال شهر رمضان المبارك، متوقعا المزيد من التراجع في الأيام المقبلة.

أسعار الدواجن

وأضاف رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة باتحاد الغرف التجارية أن سعر الدجاج الأبيض يتراوح اليوم في المزرعة ما بين 64 و66 جنيها ويتراوح سعرها الذي يصل للمستهلك ما بين 74 و76 جنيها فيما يبلغ سعر الدجاج البلدي 100 جنيه داخل المزرعة وتباع للمستهلك بسعر 110 جنيهات.

وأوضح سامح السيد أن سعر الدجاج الساسو يبلغ أرض مزرعة 78 جنيها والتنفيذ الفعلي 88 جنيها، فيما تسجل الدجاج الأمهات 57 جنيها وذلك في المزرعة وتصل للمستهلك بسعر 63 جنيها.

أسعار مشتقات الدواجن

وتابع أن كيلو البانيه يتراوح ما بين 160 و170 جنيها وكيلو الشيش طاووق ما بين 175 و185 جنيها فيما يبلغ سعر كيلو الأوراك 85 جنيها.