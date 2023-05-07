رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

مسؤولو «الإسكان» يتفقدون مشروعات الطرق الجاري تنفيذها في القاهرة الجديدة

كتب:

أيمن حمزة
01:59 م | الأحد 07 مايو 2023
وزير الإسكان

وزير الإسكان

قام المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لقطاع التنمية وتطوير المدن، بزيارة  لمدينة القاهرة الجديدة تفقد خلالها عدداً من مشروعات الطرق  الجاري تنفيذها بالمدينة، يرافقه المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز  مدينة القاهرة الجديدة، ومسئولو الجهاز  والمشروعات.

 

 مشروعات الطرق الجاري تنفيذها بالقاهرة الجديدة

واستهل مسئولو وزارة الإسكان، جولتهم بالمدينة، بتفقد الأعمال الجاري تنفيذها لإنشاء ( محور طريق شرق مديرية الأمن)  بطول( 1.8كم )، والذي يتكون من ( 6 حارات ) في كل اتجاه، بالإضافة إلى حارة خدمة، حيث يربط المحور طريق يوسف السباعي بطريق السويس، وتكمن أهمية هذا المحور فى التيسير على المواطنين في الدخول والخروج للمدينة، ويعمل على دفع عجلة التنمية للمنطقة بالكامل، حيث تم الانتهاء من الطبقة الأسفلتية الرابطة فى اتجاه واحد، وجارٍ تنفيذ أعمال الاتجاه الآخر.

كما تم تفقد مشروع أعمال الطرق الجارية بمنطقة الامتداد الشرقي للمدينة ومنها (رفع كفاءة امتداد التسعين الشمالى من ميدان نادي رويال وحتى الطريق الأوسطى - تطوير محور 28 – محور 24 الذي يربط التسعين الجنوبي بمحور محمد بن زايد والطريق الأوسطى ).

 

تطوير شارع جمال عبد الناصر بالقاهرة الجديدة

واختتم مسئولو وزارة الإسكان جولتهم الميدانية بالتجمع الثالث بالمرور على أعمال تطوير شارع جمال عبد الناصر الفاصل بين اربيلا والدبلوماسيين، ومتابعة المرور على الشوارع المحيطة بالجامعة الألمانية حيث يتم الآن توسعة الطريق وخلق أماكن انتظار سيارات لحل مشكلة الازدحام المروري المستمر بالمنطقة .

 

اقرأ المزيد:

«رئيس طور سيناء»: انتهاء أعمال تطوير الطرق بتكلفة 60 مليون جنيه

جهاز مدينة القاهرة الجديدة يُكرم الموظف المثالي عن شهر أبريل 2023

مراسل «القاهرة الإخبارية» بالسودان: هدوء حذر في الخرطوم مع بدء الهدنة الجديدة

استمرار حبس المتهمين بسرقة فيلا محمد صلاح في القاهرة الجديدة

النيابة تنتدب لجنة هندسية لفحص حادث مصرع شخصين في القاهرة الجديدة

نقل تبعية مستشفى القاهرة الجديدة المركزي لـ«المراكز الطبية المتخصصة»

حبس رجل بتهمة قتل زوجته في القاهرة الجديدة

ضبط سائق دهس شخصين أثناء انتظارهما بجانب الطريق في القاهرة الجديدة

وصول المتهمين بقتل ولاء زايد صيدلي حلوان إلى محكمة جنايات القاهرة الجديدة

خبير نفط لـ«القاهرة الإخبارية»: العقوبات الجديدة على روسيا لن تؤثر على اقتصادها

جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية توقع بروتوكول تعاون مع كلية الهندسة

وزير الإسكان يُصدر حركة تنقلات بهيئة المجتمعات العمرانية وأجهزة المدن الجديدة

«المجتمعات العمرانية» توضح محظورات حجز أراضي الاستثمار بالمدن الجديدة

«المجتمعات العمرانية» توضح نظام سداد الأراضي الاستثمارية بالمدن الجديدة

«المجتمعات العمرانية» تعلن تفاصيل الأراضي «الأكثر تميزا» بالمدن الجديدة

«المجتمعات العمرانية» تعلن عن تفاصيل الأراضي «المتوسطة» بالمدن الجديدة
بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.