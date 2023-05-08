علي جمعة: الشرع يحافظ على الولد للفراش لضمان استقرار الأعراض وتماسك الأسرة

قال الدكتور على جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، بالأزهر الشريف، إن الشرع الشريف يحافظ على الولد للفراش وليس لـ«DNA»، للحفاظ على استقرار أعراض الناس والأسرة، فهي ليست شركة تجارية، وإنما مؤسسة لبناء المجتمع.

لا يجوز هدم الأسرة عشان السفهاء

وأضاف عضو هيئة كبار العلماء، بالأزهر الشريف، خلال حلقة برنامج «مع الناس» المذاع على قناة «الناس»، اليوم الاثنين: « لو جلعنا الولد لـdna، هتلاقي زوجين عايشن فى حياتهم سعداء، وييجي واحد قليل الأدب يقول للزوج بقولك الولد ده ابني، وأنا فعلت كده مع زوجتك، وده ابني، نقوله أخرس، الشرع هنا مع الأسرة، وضد هذا المعتدي».

واستكمل: «الحفاظ على الأسرة الولد ده للزواج الصحيح أى الفراش، حتى ولو كان من هذا الرجل المعتدى، طيب ليه كده منعا للأوباش اتهام النساء فى أعراضهن، وحتى لو وجد تحليل «dna»، الأٍرة فى مكانة عالية، ولا يجوز هدم الأسرة عشان السفهاء دول».

انطلاق قناة الناس

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد اطلقت قناة «الناس» في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة «الناس» عبر تردد 12054 رأسى عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة.