حبس أحد الأشخاص بتهمة محاولة تهريب عملات أجنبية من مطار القاهرة

قررت جهات التحقيق حبس متهم بالاتجار في النقد الأجنبي بميناء القاهرة 4 أيام على ذمة التحقيق، وطالبت بسرعة إجراء التحريات بالواقعة.

تفاصيل البلاغ

تعود التفاصيل لوصول إخطار لشرطة ميناء القاهرة الجوى حيال أحد الأشخاص للإتجار بالعملات الأجنبية.

وتبين من الفحص أنّها كانت مخبأة داخل حقائبه بالمخالفة للقانون حال إنهاء إجراءات مغادرته البلاد، وعقب تقنين الإجراءات ضبط المتهم، وأقر بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بها واتخذت الإجراءات اللازمة.

العقوبة القانونية للمتهم

أوضح المحامي سمير عبدالعظيم، أنّ المادة رقم 114 تنص على الحد من عمليات الاتجار في العملة، وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، وأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 3 سنوات، وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه.