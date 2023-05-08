حادث ولاية تكساس.. ارتفاع الضحايا إلى 8 قتلى خارج مركز للمهاجرين

كشف موقع (Intel Point Alert) الأمريكي عن تعرض الشخص المتسبب في الحادث، الذي وقع خارج مركز للمهاجرين في ولاية تكساس، لإصابة بالغة، بعدما تسبب في مصرع 8 أشخاص، من بينهم أطفال أقل من 5 سنوات، وإصابة ما لا يقل عن 9 آخرين، وذلك أمام أحد المراكز التجارية شمال مدينة دالاس، اليوم الاثنين.

حادث ولاية تكساس

التقطت كاميرا أمنية لحظات مروعة من حادث ولاية تكساس، حيث اصطدمت سيارة دفع رباعي بحشد من الناس، خارج مركز لإيواء المهاجرين في مدينة «براونزفيل» الحدودية، بولاية تكساس صباح اليوم.

يُظهر الفيديو، الذي شاركه عضو الكونجرس عن ولاية تكساس، هنري كويلار، مجموعة من الأشخاص ينتظرون حافلة أمام مركز الأسقف «إنريكي سان بيدرو أوزانام» بالمدينة، ثم جاءت سيارة رينج روفر رمادية، بسرعة كبيرة، في شارع مينيسوتا الشمالي، باتجاه شارع «بوكا تشيكا»، لتصطدم بالمتواجدين.

NEW: Photo shows gunman, who appears to be wearing body armor and several weapons, shot dead following police encounter pic.twitter.com/5Tw9PbOElE — Intel Point Alert (@IntelPointAlert) May 7, 2023

وأسفر الحادث عن مصرع 8 أشخاص، وقال مسؤولون في البداية إن الحادث كان مقصودًا، وتم نقل 9 آخرين على الأقل إلى المستشفى، وكان معظم الضحايا من الفنزويليين، الذين قضوا الليل في الملجأ، وكانوا يستقلون حافلة للعودة إلى وسط مدينة براونزفيل.

تقرير الشرطة عن حادث تكساس

وبحسب تقرير الشرطة، فقد نُقل السائق المتسبب في الحادث، والذي لا تزال هويته مجهولة، للمستشفى بعد تعرضه لإصابات بالغة، ووصفته الشرطة بأنه «غير متعاون على الإطلاق».

وقال محقق شرطة براونزفيل، الليفتنانت مارتن ساندوفال: «سيتم نقل منفذ الحادث إلى سجن المدينة، وسيتم الكشف عن بصمات أصابعه، وذلك للتعرف على هويته الحقيقية».

ودفع التزايد المستمر في أعداد الوافدين من فنزويلا السلطات المحلية في مدينة براونزفيل إلى إعلان حالة الطوارئ، حيث قالت السلطات المحلية إن المدينة شهدت زيادة في عدد المهاجرين الفنزويليين، الذين وصلوا خلال الأسبوعين الماضيين لأسباب غير واضحة.