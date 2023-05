حادث ولاية تكساس.. ارتفاع الضحايا إلى 8 قتلى خارج مركز للمهاجرين

كشف موقع (Intel Point Alert) الأمريكي عن تعرض الشخص المتسبب في الحادث، الذي وقع خارج مركز للمهاجرين في ولاية تكساس، لإصابة بالغة، بعدما تسبب في مصرع 8 أشخاص، من بينهم أطفال أقل من 5 سنوات، وإصابة ما لا يقل عن 9 آخرين، وذلك أمام أحد المراكز التجارية شمال مدينة دالاس، اليوم الاثنين.

التقطت كاميرا أمنية لحظات مروعة من حادث ولاية تكساس، حيث اصطدمت سيارة دفع رباعي بحشد من الناس، خارج مركز لإيواء المهاجرين في مدينة «براونزفيل» الحدودية، بولاية تكساس صباح اليوم.

يُظهر الفيديو، الذي شاركه عضو الكونجرس عن ولاية تكساس، هنري كويلار، مجموعة من الأشخاص ينتظرون حافلة أمام مركز الأسقف «إنريكي سان بيدرو أوزانام» بالمدينة، ثم جاءت سيارة رينج روفر رمادية، بسرعة كبيرة، في شارع مينيسوتا الشمالي، باتجاه شارع «بوكا تشيكا»، لتصطدم بالمتواجدين.

