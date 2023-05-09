إصابة 4 أشخاص في تصادم ملاكي وميكروباص على طريق «طنطا - كفر الشيخ»

أصيب 4 أشخاص بكدمات وسحجات وجروح وكسور متفرقة في الجسم، نتيجة تصادم سيارتين ملاكي وميكروباص على طريق «طنطا - كفر الشيخ» الدولي، بالقرب من قرية نواج بدائرة مركز شرطة طنطا، وتم نقل المصابين إلى مستشفى طنطا الجامعي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.

بلاغ بتصادم سيارتين

تلقت غرفة عمليات الإسعاف بمحافظة الغربية والأجهزة الأمنية بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي وميكروباص على طريق «طنطا - كفر الشيخ» الدولي بالقرب من قرية نواج، أسفر عن إصابة عدة أشخاص بإصابات مختلفة ومتفرقة، وتعطل للحركة المرورية.

انتقلت قوة أمنية وسيارات الإسعاف إلى محل الواقعة، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، إصابة كلا من رضا عبدالباري إسماعيل، يبلغ من العمر 66 عاما، مقيم بمحافظة كفر الشيخ، ومصاب باشتباه كسر بالساق اليمنى واشتباه كسر بالضلوع وكدمات متفرقة في أنحاء الجسم، وأمنية أشرف السيد، 22 عاما، مقيمة بشارع الفاتح، باشتباه كسر بالركبة اليسرى وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، وأميرة محمود محمد، 30 عاما، مقيمة بمدينة طنطا، مصابة باشتباه كسر بالساق اليسرى وسحجات وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، وآمال حسنين نصار، 36 عاما، مصابة باشتباه كسر بالساق اليسرى وسحجات وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم.

رفع آثار الحادث

تم نقل المصابين إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية، كما جرى الدفع بأوناش لرفع آثار الحادث تمهيدا لتيسير حركة المرور وإعادة فتح الطريق أمام السيارات المارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.