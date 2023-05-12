اعترافات المتهمة بالاتجار بالحشيش في المطرية: «عرفت زبايني من النت»

خضعت المتهمة في قضية الإتجار بالمواد المخدرة في المطرية بمحافظة القاهرة، لجلسة تحقيق استغرقت 3 ساعات، أدلت فيها المتهمة باعترافاتها أمام الجهات المختصة قائلة: «بدأت في تجارة الحشيش منذ عدة أشهر، وعرفت زبايني عن طريق النت، وقدرت أحقق أرباح كتير».

حيازة 1,400 جرام لمخدر الحشيش

وأضافت التحقيقات أن المتهمة اعترفت بحيازتها كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,400 كيلو جرام، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

وفي ختام الجلسة قررت النيابة العامة حبس المتهمة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بإرسال المضبوطات الي المعمل الكيماوي لتحليلها وموافاة النيابة بالتقارير الفنية.

العقوبة القانونية

أما عن العقوبة القانونية المتوقعة على المتهمة بالاتجار بالمواد المخدرة قال المحامي محمود عبدالله إنَّها سوف تعاقب أمام القانون وفقاً لنص المادة 33 من قانون العقوبات، الذي ينص علة «يعاقب كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بداية من 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وبغرامة مالية 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، في حال إذا تمّ تصدير أو استيراد المخدرات، أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية».

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ قانون العقوبات نص في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار في المواد المخدرة داخل المجتمع، تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه.