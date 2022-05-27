تعيينات شركة مياه أسوان.. إعلان 499 اسما مستوفيا لشروط وظيفة سائق

كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان عبر منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن 499 من الأسماء المستوفية لشروط وظيفة سائق للتعيين بنظام التعاقد وفقا للإعلان رقم 2 لسنة 2021.

8 شروط مطلوبة لشغل وظيفة سائق وفقا للإعلان رقم 2 لسنة 2021

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان عددا من الشروط المطلوب توافرها في المتقدمين لـ وظيفة سائق بنظام التعاقد وفقا للإعلان رقم 2 لسنة 2021 وهي كالتالي:

- ألا يزيد سن المتقدمين لشغل الوظيفة عن 35 سنة.

- التقديم بالمؤهل الدراسي «الإعدادية - الابتدائية - محو الأمية».

- تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.

- الحصول على رخصة قيادة درجة «ثانية - ثالثة»

- اجتياز الكشف الطبي.

- العمل بنظام العقد المؤقت والحصول على جميع مميزات العاملين بالشركة.

- العمل بنظام الورديات في أي موقع من مواقع الشركة.

- أن يكون من المقيمين إقامة دائمة بمحافظة أسوان بإحدى المراكز التابعة لها «أسوان- كوم أمبو- أدفو»، طبقا للثابت بالرقم القومي.

4 مستندات مطلوبة لشغل وظيفة سائق وفقا للإعلان رقم 2 لسنة 2021

وطلبت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان من المتقدمين لشغل الوظيفة عددا من المستندات وفقا للإعلان رقم 2 لسنة 2021 وهي كالتالي:

- صورة من شهادة الميلاد

- صورة من الموقف من التجنيد

- صورة من رخصة القيادة

- صورة من المؤهل الدراسي

الإعلان عن موعد ومكان الاختبار للمتقدمين المستوفين للشروط لوظيفة سائق

وأكدت الشركة قيام قطاع الموارد البشرية بالإعلان عن موعد ومكان الاختبار للمتقدمين المستوفين للشروط لوظيفة سائق علي الموقع الرسمي للشركة بنظام التعاقد وفقا للإعلان رقم 2 لسنة 2021 قبل موعد الاختبار بأسبوع على الأقل.