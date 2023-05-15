وظائف بوزارة التموين.. اعرف الشروط والمستندات المطلوبة وآخر موعد للتقديم

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف التخصصية القيادية، يستمر التقدم لها حتى نهاية شهر مايو الجاري.

وضمن خدماتها المقدمة للجمهور تستعرض «الوطن» تفاصيل وشروط وظائف التموين والمستندات المطلوبة وآخر موعد للتقديم.

عدد الوظائف المطلوبة بوزارة التموين

وجاء عدد وظائف وزارة التموين والتجارة الداخلية 13 وظيفة على النحو التالي:

- رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي.

- رئيس الإدارة المركزية للإدارة الإستراتيجية.

- رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية.

- مدير عام الإدارة العامة للمكتب الاعلامي والمتحدث الرسمي.

- مدير عام الإدارة العامة للبنية الأساسية وتأمين المعلومات.

- مدير عام الإدارة العامة للتخطيط الاستراتيجي والسياسات.

-مدير عام الإدارة العامة للتطوير المؤسسي.

- مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية.

- مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات.

- مدير عام الإدارة العامة للأمن.

- مدير عام الإدارة العامة لشئون البطاقات وتوزيع السلع.

- مدير عام الإدارة العامة لشئون لشئون الرقابة على المخابز ومستودعات الدقيق.

- وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر.

المستندات المطلوبة لشغل وظائف التموين

أوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية المستندات والشروط المطلوبة لشغل وظائفها التخصصية القيادية على النحو التالي:

- بيان حالة وظيفية حديث معتمد ومختوم من جهة عمله موضحًا به الآتي:

تاريخ ومحل الميلاد

التأهيل العلمي والمؤهلات الإضافية

القدرة علي إجادة لغات أجنبية

المعرفة بعلوم الحاسب الآلي

الخبرة النوعية والزمنية

الاشتراك فى المؤتمرات وإعداد البحوث

الوظائف الإشرافية

الأجازات الخاصة ونوعها

الدورات التدريبية ونوعها ومدتها ومكانها

العلاوات التشجيعية

خطابات الشكر والتقدير

الجزاءات إن وجدت

تقارير الكفاية لأخر عامين

- عدد 4 صور شخصية

- العنوان ورقم الهاتف

- بيانات أخري يري المتقدم إضافتها مؤيدة بالمستندات التي تدعم طلبه.

- بيان عن أبرز الإنجازات والإسهامات في الجهة التي عمل أو يعمل بها مؤيدًا بالمستندات الدالة علي ذلك.

- اقتراحات تطوير العمل بالوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية.

كيفية التقدم للوظائف

تقدم الطلبات باليد إلى رئيس الأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية بديوان عام الوزارة، وعنوانها 99 ش القصر العيني، لاستيفاء نموذج طلب شغل الوظيفة، وأوضحت الوزارة أنه لن يلتفت إلى الطلبات التى ترد بالبريد واستبعاد الطلبات الغير مستوفاة لشروط الإعلان، على أن يستمر التقدم للوظيفة حتى 2023/05/31، من الساعة العاشرة صباحا حتي الثانية ظهرًا.