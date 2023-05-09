اعترافات متهم بالاتجار في الحشيش بالقاهرة: «كنت بوزع على زبايني»

بهدوء وحذر يسير المتهم في أحد شوارع التجمع الأول في القاهرة، ناظراً حوله حتى لا يتعرف عليه أحد أثناء ارتكاب جريمته بتوزيع المواد المخدرة على زبائنه وذهب متعجلاً بخطواته حتى لا يتم كشفه لكنه جرى ضبطه واقتياده إلى قسم الشرطة وإحالته للنيابة العامة للتحقيق معه.

اعتراف المتهم بجريمته

خضع المتهم بالاتجار بالمواد المخدرة «الحشيش» بالتجمع الأول لجلسة تحقيق أمام النيابة العامة استمرت لعدة ساعات عقب تفريغ كاميرات المراقبة بالمكان وضبط قوات الشرطة له، واعترف خلالها بتفاصيل ارتكابه الواقعة وترويجه للمواد المخدرة بالمنطقة.

وكشف المتهم بالتحقيق عن أسلوبه للاتجار بالمواد المخدرة قائلا: «كنت بروح للزبون أديله اللي هو عايزه وأنا في العربية وبيبقي معايا أنواع مختلف حشيش وهيدرو وهيروين وبوزع على زبايني».

وأوضح المتهم أنه يقوم باستخدام الهاتف المحمول للاتصال بالزبائن للتواصل معهم وإيصال المواد المخدرة لهم والميزان الحساس لوزن الكميه المطلوبة.

تفاصيل ضبط المتهم

تم ضبط المتهم عقب وصول بلاغ لقسم شرطة التجمع الأول حياله وبالفحص تبين أنه مسجل خطر وله معلومات جنائية سابقة بمجال الاتجار بالمواد المخدرة وبحوزته كمية من الحشيش المخدر وزنت 4 كيلوجرامات ومسحوق الهيروين، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وميزان حساس وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضده.

العقوبة القانونية للمتهم

وتناول قانون العقوبات، عقوبة الاتجار بالمواد المخدرة، وأشار أيمن محفوظ المحامي بالنقض خلال حديثه لـ«الوطن»، إلى أنّه سيُطبق عليه ما نصت عليه المادة 33 من قانون العقوبات، والتي نصت على أن «يُعاقب كل من يمارس الاتجار في المواد المخدرة بالسجن ابتداءً من المشدد 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية تصل إلى 100 ألف جنيه».