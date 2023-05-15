خبير اقتصادي: الحوار الوطني يجب أن يناقش استمرارية برامج الحماية الاجتماعية

أكد الدكتور محمد الشوادفي، عميد كلية التجارة بجامعة الزقازيق والخبير الاقتصادي، أن الاقتصاد المصري حر ومنفتح على الاقتصادات الأخرى، وبالتالي، فإن الحوار الوطني يجب أن يحدد هوية الاقتصاد الوطني والسياسات العامة الخاصة بها.

نبني دولة جديدة ويجب الاتفاق على الرؤية الأساسية الخاصة بها

وأضاف «الشوادفي» في مداخلة هاتفية مع الإعلامي هشام عبدالتواب، على قناة «إكسترا نيوز»: «بذلك تتحدد هوية الإنتاج والهوية الاجتماعية والهوية السياحة ودور القطاعين الخاص والعام والحكومة، لأننا نبني دولة جديدة ويجب الاتفاق على الرؤية الأساسية الخاصة بها ومنها الرؤية الاقتصادية».

الحوار الوطني سيناقش عدة أبعاد للمحور الاقتصادي

وتابع، أنّ الحوار الوطني سيناقش عدة أبعاد للمحور الاقتصادي مثل الحماية الاجتماعية والسياحة والخريطة السياحية، اما البعد الثالث فهو الاستثمار، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية أولت اهتماما كبيرا بملف الحماية الاجتماعية منذ عام 2014، حيث كانت أحد المهام الأساسية للدولة المصرية ولاسيما عندما تعاظمت الأزمات مثل كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية.

وأكد، أن الحوار الوطني يجب أن يناقش مجموعة من القضايا مثل مستحقي الحماية الاجتماعية وسياسات الدولة في هذا الصدد وكيفية الشمول والتكامل في برامج الحماية واستمرارية الحماية الاجتماعية ومصادر تمويلها.