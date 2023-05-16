محافظ القليوبية: إنشاء موقف حضاري متكامل الخدمات في مدينة كفر شكر

أجرى عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة ميدانية بمدينة كفر شكر؛ لتفقد أعمال تنفيذ مبنى الإدارة الزراعية وموقف السيارات، ومتابعة أعمال إنشاء محطة مياه المنشأة الكبرى، بالإضافة إلى متابعة أعمال رصف المرحلة الثانية من شارع فريد ندا، وتطوير ممشى أهل مصر بكورنيش النيل بمدينة بنها، وذلك لدفع الأعمال وتذليل العقبات، والوقوف على نسب تنفيذ المشروعات لتسليمها لتدخل الخدمة في أقرب وقت، ضمن خطة النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والعمل على تحسينها للمساهمة في توفير حياة كريمة لهم .

إنشاءات مبنى الإدارة الزراعية بكفر شكر

وبدأ المحافظ جولة بتفقد أعمال إنشاءات مبنى الإدارة الزراعية بكفر شكر، والتي وصلت نسبة تنفيذها إلى 50%، وجار العمل بها على قدم وساق لإدخالها الخدمة، لتخدم المواطنين، باعتماد مالي 7 ملايين جنيه، حيث تم إنشاء الطابق الثالث موجها بالعمل بالتوازي في أعمال التأسيس والمحارة بالطوابق التي تم إنشاؤها لتسليم المبنى قبل الموعد المتفق عليه لحاجة المواطنين الملحة إلى الخدمات الزراعية بالمدينة.

وأكد المحافظ، أنه سيتم إنشاء موقف حضاري متميز متكامل الخدمات بمدينة كفر شكر مزود بجميع الخدمات التي يحتاج إليها السائقين وإنشاء مسجد متميز بمدخل الموقف، وتم تصميم الموقف ليستوعب أكثر من 300 سيارة أجرة ما بين ميكروباص وميني باص وأتوبيس على مساحة 700 متر، وذلك للقضاء على المواقف العشوائية بالمدينة.

محطة مياه المنشأة الكبرى

واستكمل المحافظ الجولة بتفقد محطة مياه المنشأة الكبرى البالغ طاقتها الإنتاجية 45 ألف م3/ يوم، مشيرًا إلى أن المحطة تخدم نحو 225 ألف نسمة، مشددًا على أهمية الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة للانتهاء من مختلف الأعمال بالمحطة، ودخولها الخدمة في نهاية العام الحالي.

ومن الجدير بالذكر أنه تم الانتهاء من 90 % من إجمالي أعمال المحطة المدنية وجاري توريد الكهروميكانيك.

كما اطمأن المحافظ من مهندسي الموقع على مشروع تنفيذ شبكات المياه، حيث تم الانتهاء من الناحية الغربية، وجاري التنسيق لإنشاء عداية لخط المياه للناحية الشرقية، موجهًا بالعمل بالتوازي مع إنشاءات المحطة للاستفادة بالمحطة بمجرد الإنتهاء منها وإدخالها الخدمة.

وأكد حرصه على المتابعة الميدانية لكافة المشروعات القومية والخدمية التي تُنفذ على أرض المحافظة، بهدف دفع الأعمال وتذليل كافة المعوقات لإنهاء المشروعات وفقاً للمدة الزمنية المحددة لكل مشروع.

وتابع الهجان الجولة بمدينة بنها بتفقد أعمال رصف الطبقة السطحية لكوبري المصنع الحربي بشارع فريد ندا، ضمن أعمال المرحلة الثانية لتطوير،ا موجها بالالتزام بالمواصفات القياسية لأعمال الرصف ودفع الأعمال للعمل على تيسير الحركة المرورية.

كما اطلع على الرسومات الهندسية للحديقة الأولى بمدخل بنها من على الطريق الزراعي، ووجه بالبدء في أعمال التنفيذ وإنشاء شعار للمحافظة ونافورة جمالية بمدخل الحديقة على الطريق الزراعي .

كما تفقد أعمال المرحلة الثالثة (ج) من مشروع ممشى أهل مصر بمدينة بنها، والذي يشرُف على تنفيذه جهاز القاهرة الإسلامية الفاطمية، والذي يبلُغ طوله 550 متر بداية من أمام مجلس مدينة بنها إنتهاءً بنادي الشرطة، ويأتي تنفيذ المشروع على غرار المرحلة الأولى والثانية (أ، ب)، وسيتم إنشاء الممشى بشكل يبرز المظهر الحضاري والجمالي للمدينة، وتزويده باستراحات للمواطنين للإستمتاع برؤية النيل، فضلاً عن توفير فرص عمل جادة للشباب من خلال تنفيذ إقامة مشروعات .