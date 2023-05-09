اعترافات متهم بسرقة بطاريات السيارات بالإسماعيلية: «عملناها 4 مرات»

بأحد شوارع الإسماعيلية ليلاً يتحرك بخطوات ثابتة تجاه هدفه، ناظراً حوله ليتأكد من عدم متابعة أحد له أثناء قيامه بفعلته بمساعدة صديقه، وبعد دقائق معدودة وبخبرة سابقة قام المتهم بسرقة بطارية إحدى السيارات بالمنطقة وفر هاربا ًهو و شريكه.

اعتراف المتهمين بسرقة البطاريات

خضع المتهمان بسرقة بطاريات السيارات الخاصة بالمواطنين في شوارع الإسماعلية، لجلسة تحقيق أمام النيابة العامة استمرت لعدة ساعات عقب تفريغ كاميرات المراقبة بالمكان وضبط قوات الشرطة لهما، واعترفا خلالها بتفاصيل ارتكابه لعدة وقائع سرقة بنفس الأسلوب.

كشف متهم بالتحقيق عن سر سرقته للبطاريات وارتكابه عدة وقائع بنفس الأسلوب قائلا: «كنت بختار الأماكن الهادية وبالذات بالليل وببقى محدد أنهي عربية اعرف أسرقها بسهولة أو اللي صحابها مسافرين او خارجين مثلاً».

وأوضح المتهم أن الأهم بالنسبة له السرعة بالسرقة حتى لا يتم القبض عليه ويساعده شريكه بذلك بمراقبة المنطقة وإخباره عند قدوم أي شخص، مضيفا أنه ارتكب 4 وقائع سرقة لبطاريات السيارات بنفس الأسلوب وتصرف في المسروقات بالبيع لدى تاجر خردة.

تفاصيل ضبط المتهم

تم ضبط المتهم عقب إبلاغ مالك السيارة التي تمت سرقتها قسم شرطة أول الإسماعيلية حيال سرقة بطارية سيارته وبتفريغ كاميرات المراقبة والتحريات تبين أن المتهم عاطل له معلومات جنائية سابقة قام بمزاولة نشاط سرقة البطاريات بواسطة صديقه وشريكه، كما أقر بارتكابه 4 وقائع مماثلة وتم اتخاذ الإجراءات حيالهم.

العقوبة القانونية المتوقعة للمتهمين

ومن جهته، قال المحامي محمد ثابت في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إنَّ واقعة السرقة جريمة يعاقب عليها القانون، مبينًا أنَّ الواقعة المذكورة لم يرتكب فيها المتهم أي ظرف من «الظروف المشددة» المنصوص عليها في المادة 317 من قانون العقوبات، لذلك فإن العقوبة المتوقعة للمتهم هي السجن بمدة لا تتجاوز العامين، طبقًا للمادة 318 من قانون العقوبات.